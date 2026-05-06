María José Pizarro: “Información sobre presión de grupos armados fue entregada a Iván Cepeda”

A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la senadora María José Pizarro, jefe de debate de la candidatura de Iván Cepeda, se refirió a las denuncias por una serie de acciones de constreñimiento al elector en diversas zonas rurales del país.

Según la parlamentaria, la campaña ha recibido información alarmante sobre la injerencia de grupos armados ilegales que buscan alterar el ejercicio libre del voto.



Origen de las denuncias y pruebas fehacientes

La senadora Pizarro fue enfática al señalar que las denuncias no son simples rumores, sino que se basan en reportes concretos recibidos por el candidato presidencial. “Esta información que evidentemente se ha se le ha entregado directamente al candidato Iván Cepeda proveniente, como él ya lo ha dicho, de organizaciones sociales, de autoridades locales... y que pone en conocimiento de la opinión pública”, afirmó Pizarro.

La parlamentaria aseguró que la campaña actuará con rigor y responsabilidad, entregando todos los detalles y evidencias a las autoridades competentes y a la mesa de garantías electorales.

Iván Cepeda Foto: AFP

“Nosotros no vamos ni a conectar ni vamos a mirar hacia otro lado cuando este tipo de denuncias vienen... cuando tenemos pruebas feacientes y por lo tanto lo que corresponde es rechazarlo públicamente”, añadió la jefe de debate.



Grupos armados y zonas bajo presión

El panorama de seguridad para estos comicios se presenta como un desafío significativo, con un aumento de municipios en riesgo electoral extremo. Pizarro identificó a los actores que estarían ejerciendo estas presiones en los territorios: “Yo creo que aquí hay distintos grupos armados, disidencias, inclusive el ELN y también pues las autodefensas gaitanistas”.



Las denuncias incluyen prácticas preocupantes en departamentos como Nariño y Antioquia, donde se ha reportado la retención de cédulas, la carnetización de electores y la circulación de planillas para inducir el voto.

Ante esto, Pizarro subrayó que “en pleno siglo XXI, pues nosotros no podemos permitir ni tolerar que grupos armados ilegales estén ejerciendo ningún tipo de presión sobre la ciudadanía”.



Rechazo

Tanto Pizarro como el propio candidato Iván Cepeda han dejado claro que no aceptarán apoyos derivados de la violencia. En un comunicado oficial, Cepeda condenó cualquier presión, incluso aquellas que se hagan supuestamente a su favor.

Pizarro reforzó esta postura en la entrevista: “Si se presenta de manera indebida algún tipo de presión a favor nuestro, lo vamos a rechazar con la misma contundencia y lo vamos a poner en conocimiento público y de las autoridades”.

Maria José Pizarro e Ivan Cepeda Foto: AFP

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La senadora también rechazó la posibilidad de trasladar mesas de votación desde las zonas rurales a los cascos urbanos, argumentando que el Estado debe garantizar la seguridad en el lugar de residencia de los ciudadanos.

“Lo que le exigimos a las autoridades es que hagan presencia... para que las fuerzas armadas pues ejercer control y garantizar el libre transporte de la gente y el ejercicio de su voto”, sentenció.

Escuche aquí la entrevista: