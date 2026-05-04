Se va el agua en más de 90 barrios de Barranquilla y municipios costeros; conozca los sectores

¡Prepare sus tanques! Triple A anuncia cortes de agua en Barranquilla y municipios costeros para este martes 5 de mayo por trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de acueducto.

Estas obras tienen como objetivo fortalecer la sostenibilidad operativa y la capacidad de transporte de agua para responder al crecimiento urbano de Barranquilla y su área metropolitana.

¿Por qué se interrumpe el servicio?

Las intervenciones principales forman parte del proyecto de la Segunda Línea de conducción entre las estaciones Recreo y Delicias, donde se instalarán válvulas y tuberías de 30 pulgadas para aumentar la capacidad de transporte de agua entre estas estaciones clave.



Adicionalmente, se realizarán empalmes técnicos en el acueducto Costero, a la altura del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad, para asegurar la estabilidad y confiabilidad de las redes en esa zona.



Sectores y horarios de la interrupción

Barranquilla, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde:

San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena

Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, Lipaya, Betania, Delicias, Ciudad Jardín, El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucia, El Limoncito, Villa Del Este, Silencio, Libertad, Ciudad Jardín, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, San Vicente, Villa Santos, Corredor Universitario, Villacampestre, Ciudad Del Mar, Country Club Villas, Villa Norte, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Ruby, Pastoral Social (un sector), Las Colinas, La Florida, Villa Rosario, La Pradera, La Castellana, Me Quejo, Por Fin, Alameda del Río, Ciudad Mallorquín, San José, Alfonso López, Montes, San Roque, Chiquinquirá.

Barranquilla, en el horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche:

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Delicias (CR 41/CR 43 – CL 69/CL 70B), América, Porvenir (CR 46/CR 49B – CL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 – CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 – CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 – CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B – CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 –CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón, Boston, Colombia (CR 43/CR 50 – CL 68/CL 70), Prado (CR 50/CR 60- CL 58/CL 70), Corregimiento Eduardo Santos -La Playa-, Villa del Mar (La Cangrejera) y Adelita de Char.

Estas acciones, según explicó el gerente general de Triple A, Ramón Hemer, son soluciones prioritarias para mejorar la calidad y continuidad del servicio en el corto y mediano plazo ante el desarrollo constante de la ciudad

