Robo de agua para llenar piscinas y lagos artificiales afecta a comunidades en Atlántico

En los municipios del Atlántico cada vez hay menos agua para bañarse y tomar del grifo, pero no por efectos de una sequía, sino por los millonarios hurtos que estarían siendo realizados a las tuberías, con cientos de conexiones ilegales que buscan abastecer piscinas, lagos artificiales y hasta criaderos de animales, a merced de sacrificar el abastecimiento a las poblaciones.

Una de las situaciones más preocupantes se está viviendo en el municipio de Polonuevo, donde ni la instalación de un megatanque elevado fue solución para sus 20.000 pobladores, pues la poca presión con la que llega el preciado líquido no se logra que esta alcance a llenar al mismo.

Por esta situación, el alcalde del municipio Oscar Avilés presentó solicitudes a la Procuraduría y la Fiscalía para que se revisen responsabilidades, luego de establecer que la empresa Triple A está teniendo pérdidas por más de 900 millones de pesos mensuales por estas conexiones ilegales que estarían captando hasta 70 litros de agua por segundo, siendo que en su municipio se requiere 50 litros por segundo para abastecer a la comunidad.

"La gente reporta que tienen piscinas, lagos y que desvían el agua que es par ala comunidad. La empresa Triple A nos explicó lo que estaba sucediendo, pero nosotros no vemos que estén tomando acciones al respecto. Uno se pregunta por qué no hacen nada", indicó el alcalde.



Advierte el mandatario que, de no encontrarse soluciones de fondo, se impulsará la terminación del contrato con Triple A, argumentando incumplimientos reiterados en la prestación del servicio y afectaciones graves a la comunidad.

Operativos en Manatí

Entre tanto, dueños de 33 fincas ubicadas en el área rural del municipio de Manatí, enfrentarán procesos judiciales luego de que la Policía, en un operativo conjunto con la Gobernación del Atlántico y la empresa Aqualia, encarga de prestar el servicio, detectaran que sus dueños tenían conexiones ilegales para robar agua y evadir el pago por el consumo del líquido.

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Autoridades determinaron que en estos predios el robo de agua asciende a 1.500 m3 por día, lo que genera pérdidas por $2.000 millones y afecta a 40.000 habitantes de esta zona del departamento, a los que no les llega el líquido por falta de presión, según indicó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, advirtió que los dueños de las fincas estarían usando el agua para llenar jagüeyes, regar pastos y dar de beber a los animales. Indicó que los 1.500 m3 de agua que se están robando, serviría para abastecer a todo un municipio.

