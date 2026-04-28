Cayó adolescente extorsionista en Atlántico: incendiaba negocios y grababa los ataques

Un operativo que desplegó el Gaula contra la extorsión en el municipio de Malambo (Atlántico) permitió la aprehensión de una adolescente, de 17 años, y la captura de otros dos jóvenes, señalados de hacer parte de la banda delincuencial Los Costeños.

A partir de las investigaciones, el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que estos tres jóvenes, incluida la menor, amenazaban a los comerciantes del corregimiento de Caracolí, haciendo disparos contra las fachadas de sus establecimientos y siguiendo las órdenes alias '27', señalado como jefe de zona y quien los instrumentalizaba, aun cuando actualmente se encuentra privado de la libertad.

"Estas personas se encontraban extorsionando a comerciantes del municipio de Malambo, más exactamente en el sector de Caracolí. Allí, estos sujetos eran los responsables de la intimidación de comerciantes,mediante la quema de fachadas y el disparo contra sus comercios", aseguró el oficial.

"En el operativo se logró la captura y aprehensión de estos sujetos, así como la incautación de un arma de fuego, panfletos, dinero producto de la extorsión y la inmovilización de una motocicleta", agregó.



Las autoridades también evidenciaron que estos jóvenes no solo prendían fuego a los establecimientos de comercio, sino que grababan sus ataques para difundirlos en redes sociales y así intensificar la intimidación contra sus víctimas y ganar reconocimiento dentro de la estructura criminal.