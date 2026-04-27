Doble crimen en Barranquilla: asesinan a jóvenes por aparentemente cambiarse de bando

La guerra entre bandas criminales que delinquen en el área metropolitana de Barranquilla cobró la vida de dos jóvenes en el barrio El Ferry, donde las víctimas fueron atacadas a disparos por sicarios que caminaban por este sector del sur de la ciudad, durante la noche del domingo.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Darwin Enrique Castro Altamar, de 19 años, y Juan José Sanabria Ternera, de 21; ambos con anotaciones judiciales por diferentes delitos. De hecho, este último portaba brazalete electrónico del Inpec durante su asesinato, lo que significa que debía estar cumpliendo una medida de casa por cárcel.

El doble crimen se registró exactamente en la carrera 7B con calle 4 y, según informó la Policía, en este sector hay injerencia criminal del grupo delincuencial Los Costeños, al mando de alias ‘El Cabe’, así como de la banda Los Pepes, al mando de alias de ‘Gordo 40’.

Luego, de acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas recientemente se habrían vinculado a la organización delictiva de ‘Los Pepes’, siendo que en el pasado habrían pertenecido a la banda de ‘Los Papalópez’. Este cambio de bandos es el que habría desencadenado sus muertes, convirtiendo a ‘Los Papalópez’ en los principales sospechosos de este doble homicidio.



Vale mencionar que, al momento de su muerte, Juan José registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos (2023 y 2024) y porte ilegal de armas de fuego (2023). A su vez, Darwin registraba dos anotaciones por porte ilegal de armas de fuego (2023 y 2025).