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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Banda de ‘Los Pepes’ habría amenazado tres colegios de Barranquilla

Banda de ‘Los Pepes’ habría amenazado tres colegios de Barranquilla

A través de un panfleto, el grupo delincuencial señaló a los estudiantes de colaborar con ‘Los Costeños’, sus rivales en las rentas ilegales.

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La Policía aumentó su presencia en los colegios a raíz de las amenazas.
Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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