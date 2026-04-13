Banda de ‘Los Pepes’ habría amenazado tres colegios de Barranquilla

Estudiantes de tres instituciones en Barranquilla: la I.E.D. Cultural Las Malvinas, al Colegio Bolivariano del Sur y a la I. E. D. La Esperanza del Sur, estarían siendo amenazados por el grupo delincuencial ‘Los Pepes’, a través de un panfleto que difundieron en redes sociales este domingo.

Advierten que varios estudiantes estarían colaborando con ‘Los Costeños’, por lo que consideran objetivo de sus ataques a cualquiera que vean portando los uniformes de estas tres instituciones.

Ante esta amenaza contra el estudiantado, la Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó la seguridad adentro y afuera de estos planteles educativos, donde hacen presencia con más uniformados desde las 5:30 de la mañana.

Asimismo, comunicó la institución que “realizan labores para verificar la autenticidad de los panfletos”.



En esa línea de intervención, la Policía también abordó la problemática del acoso escolar en visita a varios colegios, brindando herramientas para su prevención, detección y atención oportuna, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la sana convivencia.

Como parte de este componente formativo, se contó con la participación de los talleristas de la Oficina para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Adicionalmente, se implementó el programa “Abre tus ojos”, estrategia institucional que busca sensibilizar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que vulneran su integridad, fortaleciendo factores de protección en sus entornos.

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“Estas acciones están orientadas a brindar acompañamiento permanente a estudiantes, docentes y padres de familia, consolidando entornos escolares seguros, protectores y libres de violencia, a través de la cercanía institucional y la corresponsabilidad ciudadana”, explicó la Policía en un comunicado.