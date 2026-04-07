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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobierno evaluará suspender órdenes de captura a líderes de Los Costeños para iniciar diálogos

Gobierno evaluará suspender órdenes de captura a líderes de Los Costeños para iniciar diálogos

Además, quienes se encuentren presos podrán ser trasladados a cárceles que los mismos procesados soliciten, incluyendo las de Barranquilla.

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