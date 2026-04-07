Gobierno evaluará suspender órdenes de captura a líderes de Los Costeños para iniciar diálogos

El Gobierno ya tiene la hoja de ruta para avanzar hacia los diálogos de paz con la banda criminal Los Costeños y en ella se plantean acciones clave para llevar a cabo estas conversaciones y lograr el sometimiento a la justicia de esta estructura armada organizada.

Es así como en el documento al que obtuvo acceso a Blu Radio se establece que, “para el desarrollo de la mesa de conversación sociojurídica, se evaluará la suspensión de las órdenes de captura de los miembros representantes” de la estructura mencionada y que, “en caso de considerarse viable, el Gobierno justificará la solicitud de la medida a la autoridad judicial competente, para que esta si lo considera, apruebe dicha solicitud”.

La decisión estaría en manos de la Fiscalía que, por cierto, decidió reactivar las órdenes de captura vigentes contra 16 cabecillas de grupos delincuenciales que estaban en el proceso de Paz Total en otras zonas del país.

Además, como parte de esa hoja de ruta trazada, se volverá a evaluar el traslado de cárcel de los integrantes que estén privados de la libertad, “previa solicitud de los mismos líderes de estas estructuras”.



El traslado de los cabecillas de las bandas criminales a cárceles de Barranquilla se frenó en enero pasado ante la polémica que esto desató en la ciudad por el riesgo que podría implicar la llegada de esos privados de la libertad a la capital del Atlántico.

Sin embargo, ahora la hoja de ruta establece condiciones frente a estos traslados, por ejemplo, entrevistas a dichos privados de la libertad para verificar su voluntad de paz, la suscripción de un acuerdo de buen comportamiento, así como la presentación de un informe mensual que registre el cumplimiento de metas por parte de los reclusos en su rol de paz.

Como parte del plan de sometimiento a la justicia, el documento afirma que se podrá proponer a la Fiscalía General de la Nación el uso de preacuerdos como mecanismo principal para la terminación anticipada de los procesos, principios de oportunidad, aceptaciones de cargos y preclusiones.

Publicidad

Vale anotar que este proceso también contaría con acompañamiento internacional: por un lado, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que podría monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa, como cese al fuego, desmovilización y desarme, y, por otro lado, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que podría aportar asistencia técnica.

BLU Radio consultó al equipo jurídico de Los Costeños sobre el documento y este consideró que “el texto es muy genérico, pues no presenta metas, ni alcances ni tiempos”. Criticó que “se enfocan en otras circunstancias que no solucionan el conflicto”.