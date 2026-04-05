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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a dos hombres en Barranquilla tras confrontación entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’

Asesinan a dos hombres en Barranquilla tras confrontación entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’

Una de las víctimas tiene dos anotaciones judiciales, una de ellas por el asesinato de un presunto ‘Pepe’ en el barrio Las Nieves de Barranquilla justamente este año.

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