Asesinan a dos hombres en Barranquilla tras confrontación entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’

Dos sicarios a bordo de una motocicleta fueron los responsables del homicidio en la madrugada de este domingo de Pedro Junior Haydar Sarabia, joven de 21 años que caminaba por el barrio La Alboraya, en Barranquilla. No obstante, durante su atentado, las balas también asesinaron a Arturo Alfonso Ahumada Solís, de 30 años, quien no tenía nada que ver con la incursión, pues solo departía con sus amigos en una terraza.

Este es un ataque que, hasta el momento, es atribuido por las autoridades competentes al violento enfrentamiento que libran las bandas Los Pepes y Los Costeños en la jurisdicción, pues Pedro Haydar tiene dos anotaciones judiciales, una de ellas por el asesinato de un presunto Pepe en el barrio Las Nieves, justamente este año.

Imagen de referencia Fiscalía General de la Nación

La víctima fatal en aquella ocasión fue identificada como Kleider Jesús Rúa Vita, de 18 años, y por esos hechos también fueron capturados Dilan Exint Parejo Calderín y Jhon Jamer Martínez Rodríguez.

Al tiempo del homicidio mencionado, también es investigada por la Policía, en esta Semana Santa, una incursión sicarial en el municipio de Baranoa, donde murió Iván Alfredo Leyva Barranco y resultó herido de forma colateral un adulto mayor de 85 años.



El episodio ocurrió en el barrio Santa Elena, de la municipalidad mencionada. Asimismo, los investigadores a cargo del caso siguen haciendo rondas para recolectar pruebas que permitan hallar a los criminales.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

Más violencia

Bajo observación médica sigue la niña de solo tres años que fue blanco de disparos cuando este viernes sicarios llegaron hasta una vivienda para asesinar a Jorge Nicolás Monterrosa Almanza, alias El Melón, en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de la ciudad.

Por estos hechos, fue abierta una investigación para dar con los responsables y desde la Alcaldía de Barranquilla se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para los interesados en brindar información clave. Así lo confirmó el teniente coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de la capital del Atlántico.

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Recordemos que en la zona donde ocurrió el atentado hay injerencia de la banda Los Costeños y que el hombre ultimado registra 10 anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, hurto calificado, porte ilegal de armas, fuga de presos y tráfico de estupefacientes.