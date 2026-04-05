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Blu Radio  / Mundo  / Reconocida actriz fue atropellada junto a sus hijos: se encuentra hospitalizada

Reconocida actriz fue atropellada junto a sus hijos: se encuentra hospitalizada

Según la versión de las autoridades, otro conductor impactó el vehículo de la actriz, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad.

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Por: EFE
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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