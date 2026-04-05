Reconocida actriz fue atropellada junto a sus hijos: se encuentra hospitalizada

Tori Spelling, la estrella de ‘Beverly Hills, 90210’, sufrió un accidente automovilístico en una carretera de California cuando viajaba con siete niños el jueves pasado, y el grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según confirmó este domingo su portavoz a NBC.

La actriz, de 52 años, conducía un vehículo en el que viajaban siete menores, cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres amigos de los niños, el jueves en la tarde en la ciudad de Temecula, ciudad del sur de California.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

Spelling tiene cinco hijos con su exmarido Dean McDermott; sus edades actuales oscilan entre los 9 y los 19 años. No está claro quienes viajaban con ella.

Según la versión de la portavoz, otro conductor impactó el vehículo de Spelling, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad.



Tori Spelling and 7 kids were hospitalized after a speeding driver allegedly ran a red light and hit her car. Everyone was evaluated, treated for minor injuries, and is expected to be okay. Deputies say the crash is still under investigation. #breakingnews #torispelling #reality pic.twitter.com/okUumaOjzc — Jill Winter (@JillWinterMusic) April 5, 2026

El Departamento del Alguacil del condado de Riverside que acudió a la escena dijo a la televisora que encontró en la escena a los dos vehículos con daños y todos los ocupantes fueron llevados a hospitales cercanos.

La actriz, hija del prolífico productor de televisión Aaron Spelling, y los siete niños recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales, según TMZ, que reportó primero el accidente. La causa de la colisión sigue bajo investigación.