Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy domingo 5 de abril de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, gracias a su dinámica sencilla y a la expectativa que genera entre los jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales.



esultado oficial del Paisita Noche – 5 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 5 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 4532 - Caballo.



Número ganador: 4532

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 532

Animal: Caballo

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota como una alternativa opcional que incrementa el interés de los participantes. Esta modalidad permite elevar el valor del premio en caso de acertar las cuatro cifras principales.

A pesar de esta innovación, el sistema tradicional del juego no ha cambiado. Los usuarios pueden decidir si desean incluir esta opción adicional o mantener su apuesta convencional. Esta flexibilidad ha permitido que el Paisita Noche siga atrayendo tanto a jugadores habituales como a quienes prefieren apuestas más conservadoras.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es simple. El jugador selecciona un número, elige la modalidad de apuesta y espera la publicación de los resultados del sorteo.

Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de participación. Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000, lo que facilita el acceso a un público amplio. Esta característica ha convertido al juego en una alternativa frecuente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo se realiza en horarios definidos que concentran una alta audiencia de jugadores atentos a los resultados:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, miles de personas consultan si sus números coinciden con la combinación ganadora, reflejando el alto nivel de participación.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diversas formas de jugar, lo que permite ajustar las apuestas según las preferencias de cada usuario:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad aporta dinamismo al sorteo y amplía las probabilidades de participación.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En el país, el chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.



Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y realizar recargas a través de PSE o transferencias bancarias. De esta forma, los usuarios pueden participar en el sorteo desde cualquier lugar de manera segura y legal.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su copia.

Las condiciones varían según el monto obtenido. Si el premio es inferior a 48 UVT, basta con la documentación básica. Para valores entre 48 y 181 UVT, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. En premios iguales o superiores a 182 UVT, también se exige una certificación bancaria vigente.

Últimos resultados del Paisita Noche

Los resultados recientes del Paisita Noche son uno de los datos más buscados por los jugadores. Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

