Resultado del chance Dorado Noche: último sorteo hoy domingo 5 de abril de 2026

El chance Dorado Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, impulsado por su atractivo sistema de pagos y la diversidad de modalidades disponibles. En cada sorteo, miles de participantes revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.



Resultado oficial del Dorado Noche del 5 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 5 de abril de 2026, el resultado oficial del Dorado Noche fue: 4004 - 7



Número ganador: 4004

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 004

La quinta: 7

¿Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad de apuesta?

Uno de los principales atractivos del Dorado Noche es su esquema de pagos, el cual varía según la modalidad elegida. Esta estructura permite a los jugadores ajustar su estrategia, ya sea apostando por premios más altos o por mayores probabilidades de acierto.

Los valores de pago son los siguientes:



Cuatro cifras directo (en orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

Cuatro cifras combinado (sin importar el orden): paga 208 veces la apuesta

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor jugado

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la inversión

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta

Gracias a esta variedad, el juego se adapta tanto a quienes buscan premios altos como a quienes prefieren opciones más conservadoras.



¿Qué días juega Dorado Noche y a qué hora se conoce el resultado?

El Dorado Noche no se sortea todos los días, lo que genera mayor expectativa entre los jugadores. Sus sorteos se realizan en fechas específicas:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:00 de la noche, momento en el que los apostadores consultan si su número resultó ganador.



¿Cómo apostar al Dorado Noche en línea de forma legal en Colombia?

El crecimiento de las plataformas digitales ha facilitado la participación en el Dorado Noche sin necesidad de acudir a puntos físicos. No obstante, es clave realizar las apuestas mediante operadores autorizados por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma legal

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo

Elegir el número y la modalidad de juego

Confirmar la apuesta

Este sistema brinda respaldo y seguridad a los participantes.



Requisitos para cobrar un premio del Dorado Noche

Los ganadores del Dorado Noche deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar sus premios. Por lo general, los montos iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en puntos autorizados.



Entre las condiciones básicas se encuentran:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Estos requisitos garantizan la correcta validación del premio.

Últimos resultados del Dorado Noche

Revisar los resultados recientes es una práctica común entre los jugadores que siguen este sorteo. A continuación, algunos de los números ganadores más recientes:

