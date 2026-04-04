Resultado del chance Dorado Noche: último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El chance Dorado Noche se consolida como uno de los sorteos más seguidos en Colombia, gracias a su sistema de premios y a la variedad de modalidades que ofrece a los apostadores. En cada jornada, miles de jugadores consultan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener una retribución económica.



Resultado oficial del Dorado Noche del 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 4 de abril de 2026, el resultado oficial del Dorado Noche fue: 6715 - 0.



Número ganador: 6715

Dos últimas cifras: 15

Tres últimas cifras: 715

La quinta: 0

ómo paga el Dorado Noche según la modalidad de apuesta

Uno de los factores que impulsa la popularidad del Dorado Noche es su esquema de pagos, que permite ganar dependiendo del tipo de apuesta seleccionada. Este sistema brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden optar por mayores premios o por probabilidades más amplias de acierto.

Los pagos establecidos son los siguientes:



Cuatro cifras directo (en orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

Cuatro cifras combinado (sin importar el orden): paga 208 veces la apuesta

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor jugado

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la inversión

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta

Este abanico de opciones permite diseñar distintas estrategias de juego, desde quienes buscan el premio mayor hasta quienes prefieren alternativas más conservadoras.



Qué días juega Dorado Noche y a qué hora se conoce el resultado

A diferencia de otros sorteos de chance en Colombia, el Dorado Noche no se realiza todos los días. Sus sorteos están programados únicamente en fechas específicas:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial se conoce generalmente después de las 10:00 de la noche, una franja en la que los jugadores permanecen atentos para verificar si su número resultó ganador.



Cómo apostar al Dorado Noche en línea de forma legal en Colombia

El auge de las plataformas digitales ha facilitado el acceso al Dorado Noche, permitiendo que los usuarios participen sin necesidad de desplazarse a puntos físicos. Sin embargo, es fundamental hacerlo a través de operadores autorizados por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

El proceso para apostar en línea suele incluir los siguientes pasos:



Registro en una plataforma legal

Validación de identidad

Recarga de saldo

Selección del número y la modalidad

Confirmación de la apuesta

Este modelo garantiza seguridad y respaldo para los jugadores.



Requisitos para cobrar un premio del Dorado Noche

Para reclamar un premio del Dorado Noche, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos básicos. Generalmente, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en puntos autorizados.



Entre las condiciones más comunes se encuentran:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estos requisitos permite agilizar el proceso y evitar inconvenientes al momento de recibir el dinero.

Últimos resultados del Dorado Noche

El seguimiento de resultados anteriores es una práctica habitual entre los jugadores del Dorado Noche. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

