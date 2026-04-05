Tras conocer la sentencia contra menores que acabaron con la vida de niña de 15 años, habla su mamá

La indignación crece en el estado de Sonora, en México, tras conocerse las condenas impuestas por el feminicidio de Leyla Monserrath, una adolescente de 15 años asesinada en septiembre de 2025.

El caso, ocurrido en el municipio de General Plutarco Elías Calles, ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas impuestas a las dos menores de edad responsables del crimen.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue engañada con la promesa de una “sorpresa” por parte de sus conocidas. Según el expediente judicial, la menor fue inmovilizada y posteriormente murió por asfixia mecánica.

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El proceso también estableció que el hecho fue grabado en video por las agresoras, material que hace parte de las pruebas, pero cuya valoración ha sido cuestionada por la familia.



“Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”,dijo a medios locales la mamà de Leyla en su momento.

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La investigación determinó que, tras el crimen, las responsables ocultaron el cuerpo en el patio de una vivienda ubicada en la ranchería Flor del Desierto. Para evitar su identificación, cubrieron los restos con cal, lo que aceleró su descomposición. Esta situación obligó a que el féretro fuera entregado sellado, impidiendo a sus familiares realizar el reconocimiento final.

En cuanto a las decisiones judiciales, el juez Fernando Krimpe Félix impuso a una de las implicadas, identificada como Britany Michel, una sanción de dos años y diez meses de internamiento. La segunda menor, que tenía 13 años al momento de los hechos, recibió 11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra en libertad.

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Adicionalmente, se fijó una reparación económica cercana a los 5.600 pesos mexicanos. La familia de la víctima anunció que evalúa interponer un recurso de amparo con el fin de buscar la revisión del fallo.

“Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado, la verdad las chamacas se ensañaron con ella. ¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?", dijo la mamá de la menor, según El Heraldo de México.