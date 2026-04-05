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Blu Radio  / Mundo  / Tras conocer la sentencia contra menores que acabaron con la vida de niña de 15 años, habla su mamá

Tras conocer la sentencia contra menores que acabaron con la vida de niña de 15 años, habla su mamá

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue engañada con la promesa de una “sorpresa” por parte de sus conocidas.

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