Salen a la luz nuevos detalles del asesinato de adolescente de 15 años: amigas la habrían grabado

El feminicidio de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, volvió a generar rechazo e indignación en México tras conocerse las sentencias contra las responsables del crimen, también menores de edad. El caso ocurrió en septiembre de 2025 en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora, y ha sido cuestionado por la aparente baja severidad de las penas frente a la gravedad de los hechos.

De acuerdo con la información del expediente, la víctima fue engañada por dos jóvenes cercanas a su círculo, quienes la citaron bajo el pretexto de una “sorpresa”. En el lugar, la amarraron a una silla y le cubrieron los ojos. Posteriormente, fue asfixiada mientras las agresoras registraban en video el momento, material que, según denuncia la familia, no habría sido valorado de forma suficiente por las autoridades judiciales.

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Tras el crimen, el cuerpo fue enterrado con cal en el patio de una vivienda ubicada en la ranchería Flor del Desierto. Las condiciones en las que fue hallado el cadáver obligaron a que el féretro fuera entregado sellado a su familia, lo que impidió a su madre despedirse de la menor.

El juez Fernando Krimpe Félix impuso a una de las implicadas, identificada como Britany Michel, una condena de dos años y diez meses de internamiento. La segunda menor, de 13 años al momento de los hechos, recibió 11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra en libertad.



“Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado, la verdad las chamacas se ensañaron con ella”, contó la mamá de la menir.

Escena del crimen Foto: AFP

La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, también cuestionó el monto de la reparación económica fijado en poco más de 5.600 pesos, al considerar que no cubre siquiera los gastos funerarios y resulta desproporcionado frente al daño causado.

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Ante este panorama, la familia anunció que analiza interponer un recurso de amparo con el objetivo de que el caso sea revisado. “Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”, dijo la mamá de Leyla a medios locales.

“¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, añadió la mujer.