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Blu Radio  / Mundo  / Salen a la luz nuevos detalles del asesinato de adolescente de 15 años: amigas la habrían grabado

Salen a la luz nuevos detalles del asesinato de adolescente de 15 años: amigas la habrían grabado

Tras el crimen, el cuerpo fue enterrado con cal en el patio de una vivienda. Las condiciones en las que fue hallado el cadáver obligaron a que el féretro fuera entregado sellado a su familia.

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