Pogacar y Evenepoel fueron multados por infracciones en Tour de Flandes: esta fue la razón

Tadej Pogacar, vencedor del Tour de Flandes este domingo en Oudenaarde, y Remco Evenepoel, tercero de la carrera, fueron multados por la UCI respectivamente por arrojar residuos fuera de una zona de recogida y por realizar un "bidón pegajoso", según informó la organización.

El esloveno deberá pagar una multa de 500 francos suizos (sobre 625 dólares) por haber arrojado residuos fuera de las zonas designadas para su recogida, además de una deducción de 25 puntos UCI.

En cuanto al belga, se le impuso una multa de 200 francos suizos por realizar "bidón pegajoso", es decir, valerse de la ayuda de un coche de equipo al sujetarse al bidón para avanzar en la carrera. Su director deportivo en Red Bull-BORA-Hansgrohe, Sven Vanthourenhout, también recibió una multa, por un importe de 500 francos.



Pogacar gana en solitario su tercer Tour de Flandes

Intocable, Tadej Pogacar conquistó este domingo su tercer Tour de Flandes al imponerse en solitario por delante de Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel tras un formidable combate en las subidas adoquinadas.

Con esta duodécima victoria en un Monumento, el esloveno supera a Roger de Vlaeminck y se sitúa en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, solo por detrás del icono Eddy Merckx (19).



Ya vencedor hace dos semanas en la Milán-San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña aún nunca conseguida, antes de la próxima cita el domingo que viene en la París-Roubaix.

Pogacar se impuso por delante de los otros tres fantásticos, con 34 segundos de ventaja sobre Van der Poel, que cayó en sus brazos en la meta, mientras que Evenepoel terminó a 1 min 11 s, por delante de Wout Van Aert (2:04).

"No corro mucho, así que cuando estoy en la salida la presión es fuerte para que gane. Hasta ahora todo va perfecto", dijo Pogacar después de haber recibido las felicitaciones de todos sus rivales, que acudieron a rendirse ante su total supremacía.

RENDIDOS A TADEJ POGACAR.



El campeón del mundo firma su tercer Tour de Flandes, el duodécimo Monumento, el cuarto consecutivo... y tan solo deja la incógnita de si será capaz de ganar los cinco en un mismo año.



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