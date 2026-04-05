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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Pogacar y Evenepoel fueron multados por infracciones en Tour de Flandes: esta fue la razón

Pogacar y Evenepoel fueron multados por infracciones en Tour de Flandes: esta fue la razón

Ambos competidores fueron multados por la UCI, ahora deberán pagar el monto interpuesto por no acatar las normas.

multados por infracciones en Tour de Flandes.jpg
Tour de Flandes.
Foto: captura de video en X.
Por: AFP
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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