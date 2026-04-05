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Blu Radio  / Nación  / Presunta estafa con tiquetes aéreos: 12 personas fueron víctimas de un supuesto intermediario

Presunta estafa con tiquetes aéreos: 12 personas fueron víctimas de un supuesto intermediario

Un hombre habría cancelado los tiquetes a Santa Marta del grupo de viajeros para pedir el reembolso del dinero, según la denunciante. Las víctimas se enteraron de la cancelación en la puerta del avión.

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