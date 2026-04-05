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Blu Radio  / Salud  / Advierten que productos de cerámica pueden contener metales pesados: son un riesgo para la salud

Advierten que productos de cerámica pueden contener metales pesados: son un riesgo para la salud

Pocos se detienen a pensar en el origen de vajillas y piezas de cerámica, utensilios en los que normalmente se sirven los alimentos y un material tradicional, resistente y ampliamente usado.

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