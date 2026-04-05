Advierten que productos de cerámica pueden contener metales pesados: son un riesgo para la salud

En la mayoría de los hogares, la mesa se convierte en el punto de encuentro diario de las familias. Allí, sobre platos que parecen inofensivos, se sirven los alimentos que nutren a millones de personas. Pocos se detienen a pensar en el origen de esos utensilios, la cerámica, un material tradicional, resistente y ampliamente usado.

Sin embargo, detrás de su apariencia simple y cotidiana, puede esconderse un riesgo silencioso que pasa desapercibido para la mayoría.

Productos de cerámica pueden contener metales pesados

El uso de vajillas y piezas de cerámica sin controles técnicos adecuados puede derivar en la migración de metales pesados como el plomo (Pb) y el cadmio (Cd) hacia los alimentos. Según el Instituto Nacional de Salud, la cerámica esmaltada sin regulación figura entre las principales fuentes domésticas de exposición al plomo en varias regiones del país.

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud también ha advertido que este tipo de cerámica puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, lo que convierte el problema en un asunto de salud pública.



En Colombia, la Resolución 1440 de 2021 es el principal instrumento para controlar este riesgo. Esta norma establece “límites máximos de migración de metales pesados y exige pruebas de laboratorio y certificación antes de que los productos lleguen al mercado”.

Las entidades de salud mencionan que el incumplimiento de estas normas no solo representa un peligro para la salud, sino que también puede generar sanciones, restricciones comerciales y afectar la reputación de las empresas.

Utensilios de céramica. Fotos: Mercado Libre, Unsplash.

Expertos del sector indican que "la certificación debe entenderse como un habilitador de competitividad". Organismos como NYCE, especializado en la evaluación de certificaciones de producto, participan en Colombia en procesos de evaluación que garantizan que las vajillas cumplan con los estándares establecidos.

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Las empresas que certifican sus productos pueden:



Acceder al mercado sin barreras técnicas.

Generar mayor confianza en los consumidores.

Alinear sus procesos con estándares internacionales como la ISO 6486.

Facilitar oportunidades de exportación.

Uno de los mayores desafíos se encuentra en la producción artesanal y semi-industrial, especialmente en los procesos de esmaltado y decoración. Es en estas etapas donde suelen concentrarse los riesgos de contaminación por plomo y cadmio, particularmente en piezas con colores intensos o acabados vitrificados.

"Esto plantea la necesidad de fortalecer la cultura de cumplimiento en toda la cadena: fabricantes, importadores y distribuidores", indicó el organismo.



Recomendaciones para consumidores y comercios

Asimismo, para reducir riesgos, el organismo recomendó a consumidores y comercios lo siguiente:

