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Blu Radio  / Nación  / Dos menores de 5 y 8 años fueron encontrados sin vida dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta

Dos menores de 5 y 8 años fueron encontrados sin vida dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta

Los dos hermanos fallecieron dentro de un refrigerador después de que sus padres los dejaran solos en casa por un periodo corto de tiempo.

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