Dos menores de 5 y 8 años fueron encontrados sin vida dentro de una nevera en Vista Hermosa, Meta

Un trágico hecho ocurrido en el municipio de Vista Hermosa, Meta, ha generado conmoción entre la comunidad, luego de que dos menores de edad, de 8 y 5 años de edad, fueran encontrados sin vida al interior de una nevera.

De acuerdo con un comunicado de la administración municipal, el hecho se registró el pasado 4 de abril. Según la información preliminar, los padres de los niños habrían salido de su vivienda en horas de la noche, dejándolos solos. Al regresar y no encontrarlos, iniciaron su búsqueda, hasta hallarlos dentro del electrodoméstico, sin signos vitales.

Los menores fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial del municipio, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que este caso es materia de investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. Según le relató el padre de los menores al diario El Tiempo, él habría salido con la madre de los niños a buscar una camisa que necesitaba uno de los niños y comida, diligencia en la que gastaron alrededor de veinte minutos. Cuando regresaron buscaron a sus hijos y encontraron la tragedia.



En su pronunciamiento oficial, la Alcaldía lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares. Además, hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia del cuidado y la protección de los menores.

“Este trágico hecho nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber”, señaló la administración municipal, enfatizando que los niños no dimensionan los riesgos y dependen del acompañamiento de los adultos.

El caso ha generado impacto en la comunidad de este municipio del departamento del Meta, mientras se espera el avance de las investigaciones por parte de las autoridades competentes, para reconstruir los hechos y determinar las causas de la muerte de los hermanos.