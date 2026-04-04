Capturan a un ciudadano británico en El Dorado, presunto cabecilla de estafa piramidal internacional

Un ciudadano británico, identificado como Mark Richard Jackson, fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado por su presunta participación en una red internacional de estafas piramidales. El hombre ya era requerido por las autoridades judiciales de Bélgica mediante una notificación roja de Interpol.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dijin e Interpol, durante labores de control migratorio en la terminal aérea. Jackson sería una pieza clave dentro de una organización criminal que operaba bajo la modalidad de esquema Ponzi, es decir, un tipo de fraude financiero donde los rendimientos de inversores antiguos se pagan con el dinero de nuevos inversores.

Según las investigaciones, la red ofrecía inversiones en supuestos proyectos de energías renovables, específicamente en biomasa y procesamiento de madera en Finlandia y Canadá, prometiendo hasta un 25 % de rentabilidad. Sin embargo, las autoridades determinaron que estos negocios no existían realmente y que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero de nuevos aportantes.

El fraude, que se habría extendido entre 2019 y 2025, dejó pérdidas cercanas a los 3,5 millones de euros. En el caso de Jackson, se le atribuyen transferencias por más de 100.000 euros a su cuenta personal, lo que lo vincula directamente con delitos como fraude, lavado de activos, delitos electrónicos y falsificación de documentos.



Capturan a un ciudadano británico en El Dorado. Foto: Interpol.

Durante su detención, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y bienes de lujo que llevaba consigo, elementos que serán clave para el avance de la investigación. El ciudadano británico quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, mientras se adelantan los trámites diplomáticos necesarios para su extradición hacia Bélgica.

