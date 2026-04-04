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Blu Radio  / Nación  / Capturan a un ciudadano británico en El Dorado, presunto cabecilla de estafa piramidal internacional

Capturan a un ciudadano británico en El Dorado, presunto cabecilla de estafa piramidal internacional

El caso involucra una red que operó en Europa y Norteamérica con falsos proyectos de energías renovables. Las pérdidas superarían los 3,5 millones de euros.

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