Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy domingo 5 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos con mayor acogida en la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 5 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 5 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 4252 - 6.



Número ganador: 4252

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 252

Quinta: 6

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año, lo que garantiza una dinámica constante dentro del sector de juegos de azar en Colombia.

Los resultados oficiales suelen darse a conocer después de las 10:30 p. m., momento en el que se concentra la mayor cantidad de consultas por parte de los apostadores interesados en verificar si su número fue seleccionado.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

La forma de participar en el Sinuano Noche es práctica y accesible. El jugador debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia.

El costo de las apuestas generalmente oscila entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de un público amplio y diverso, manteniendo la popularidad del sorteo en la región.



Opciones de apuesta más comunes

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades que permiten ajustar la estrategia de juego según el nivel de riesgo que se quiera asumir:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acertar las cifras sin importar el orden

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acertarlas en cualquier posición

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acertar el último dígito

Estas alternativas hacen que el juego sea flexible y se adapte a diferentes tipos de apostadores.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que el Sinuano Noche también esté disponible en línea mediante operadores autorizados por Coljuegos, lo que garantiza seguridad y legalidad en cada apuesta.



Pasos para jugar en línea

Registrarse en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo a través de PSE, transferencias o billeteras digitales

Seleccionar el número, la modalidad y el sorteo

Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Este proceso facilita el acceso al juego desde cualquier lugar del país.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos que aseguran la transparencia del proceso.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo documentación básica

Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Premios desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (expedida con máximo 30 días)

Últimos resultados del Sinuano Noche

Consultar los resultados recientes es una práctica frecuente entre quienes participan en este sorteo. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

