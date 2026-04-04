Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de mayor seguimiento en la región Caribe de Colombia, con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 4 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 9346 - 1.



Número ganador: 9346

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 346

Quinta: 1

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se realiza todos los días del año, lo que lo posiciona como una de las alternativas más constantes dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., horario en el que se registra el mayor flujo de consultas por parte de los apostadores que verifican si su número resultó favorecido.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

La mecánica del Sinuano Noche es sencilla y se adapta a diferentes perfiles de jugadores. Los participantes deben elegir un número y definir la modalidad de apuesta, teniendo en cuenta su presupuesto y estrategia.

El valor de las apuestas generalmente oscila entre $500 y $25.000, lo que facilita el acceso a un público amplio y mantiene la popularidad del sorteo en la región.



Opciones de apuesta más comunes

El Sinuano Noche ofrece múltiples modalidades que permiten diversificar las probabilidades de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras exactas

Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: acertar únicamente el último dígito

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de riesgo y tipos de premio, lo que permite a los jugadores elegir según sus preferencias.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

El avance de las plataformas digitales ha permitido que el Sinuano Noche también pueda jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos, garantizando legalidad y seguridad en las apuestas.



Pasos para jugar en línea

Crear una cuenta en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Elegir el número, la modalidad de apuesta y el sorteo

Confirmar la jugada y conservar el comprobante

Este proceso facilita la participación desde cualquier lugar del país.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación requerida, lo que asegura transparencia en el proceso.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo documentación básica

Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Premios desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (expedida con máximo 30 días)

Contar con estos documentos al día permite agilizar la entrega del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

El seguimiento de resultados recientes es clave para quienes participan regularmente en este sorteo. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

