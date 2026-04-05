Lotería de Medellín, resultado del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4828, realizado el sábado 4 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este sábado es el 9656 de la serie 364. ¡Felicitaciones al nuevo ganador!
Premios secos de la Lotería de Medellín hoy, sábado 4 de abril de 2026
Además del premio mayor, el sorteo 4828 entregó varios premios secos millonarios, distribuidos en distintas categorías. Revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:
Secos de $1.000 millones
Número 3446 – Serie 121
Número 6248 – Serie 347
Secos de $700 millones
Número 5591 – Serie 376
Número 8592 – Serie 156
Secos de $500 millones
Número 2927 – Serie 173
Número 5532 – Serie 398
Secos de $100 millones
Número 1056 – Serie 035
Número 4207 – Serie 113
Número 5381 – Serie 412
Número 6097 – Serie 306
Número 6582 – Serie 472
Número 9439 – Serie 099
Secos de $50 millones
Número 2560 – Serie 233
Número 3183 – Serie 065
Número 3988 – Serie 328
Número 4854 – Serie 162
Número 8007 – Serie 012
Número 8283 – Serie 394
Número 8295 – Serie 438
Secos de $20 millones
Número 0109 – Serie 335
Número 0275 – Serie 326
Número 1833 – Serie 207
Número 1910 – Serie 386
Número 2607 – Serie 075
Número 7712 – Serie 303
Número 7726 – Serie 475
Número 9090 – Serie 321
Número 9325 – Serie 191
Número 9787 – Serie 066
Secos de $10 millones
Número 0330 – Serie 378
Número 0592 – Serie 314
Número 3170 – Serie 371
Número 3571 – Serie 073
Número 3725 – Serie 295
Número 6512 – Serie 342
Número 6987 – Serie 156
Número 7330 – Serie 471
Número 7466 – Serie 379
Número 7755 – Serie 025
Número 7782 – Serie 091
Número 8096 – Serie 308
Número 8847 – Serie 443
Número 9336 – Serie 114
Número 9981 – Serie 391
Si su número resulto ganador en el listado anterior, lo invitamos a reconfirmarlo en la siguiente imagen oficial, publicada en las redes sociales de la Lotería de Medellín.
A continuación reviva el sorteo de la Lotería de Medellín en el siguiente video: