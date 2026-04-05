Lotería de Medellín, resultado del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4828, realizado el sábado 4 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este sábado es el 9656 de la serie 364. ¡Felicitaciones al nuevo ganador!

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este sábado es el 9656 de la serie 364.

Premios secos de la Lotería de Medellín hoy, sábado 4 de abril de 2026

Además del premio mayor, el sorteo 4828 entregó varios premios secos millonarios, distribuidos en distintas categorías. Revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:



Secos de $1.000 millones

Número 3446 – Serie 121

Número 6248 – Serie 347

Secos de $700 millones

Número 5591 – Serie 376

Número 8592 – Serie 156

Secos de $500 millones

Número 2927 – Serie 173

Número 5532 – Serie 398

Secos de $100 millones

Número 1056 – Serie 035

Número 4207 – Serie 113

Número 5381 – Serie 412

Número 6097 – Serie 306

Número 6582 – Serie 472

Número 9439 – Serie 099

Secos de $50 millones

Número 2560 – Serie 233

Número 3183 – Serie 065

Número 3988 – Serie 328

Número 4854 – Serie 162

Número 8007 – Serie 012

Número 8283 – Serie 394

Número 8295 – Serie 438

Secos de $20 millones

Número 0109 – Serie 335

Número 0275 – Serie 326

Número 1833 – Serie 207

Número 1910 – Serie 386

Número 2607 – Serie 075

Número 7712 – Serie 303

Número 7726 – Serie 475

Número 9090 – Serie 321

Número 9325 – Serie 191

Número 9787 – Serie 066

Secos de $10 millones

Número 0330 – Serie 378

Número 0592 – Serie 314

Número 3170 – Serie 371

Número 3571 – Serie 073

Número 3725 – Serie 295

Número 6512 – Serie 342

Número 6987 – Serie 156

Número 7330 – Serie 471

Número 7466 – Serie 379

Número 7755 – Serie 025

Número 7782 – Serie 091

Número 8096 – Serie 308

Número 8847 – Serie 443

Número 9336 – Serie 114

Número 9981 – Serie 391

Si su número resulto ganador en el listado anterior, lo invitamos a reconfirmarlo en la siguiente imagen oficial, publicada en las redes sociales de la Lotería de Medellín.

Lotería de Medellín Semana Santa

A continuación reviva el sorteo de la Lotería de Medellín en el siguiente video: