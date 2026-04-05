Resultados de Baloto y Revancha del 4 de abril de 2026: los números ganadores y el nuevo acumulado

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El sorteo 2.639 de Baloto, realizado el sábado 4 de abril de 2026, dejó nuevamente el premio mayor sin ganador, por lo que el acumulado continúa creciendo y para el próximo sorteo alcanzará los $30.800 millones, según informó el operador del juego en Colombia.
En esta ocasión, los números ganadores de Baloto fueron 04, 13, 19, 31 y 40, junto con la Superbalota 09. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, ningún apostador logró acertar los cinco números más la Superbalota, combinación necesaria para quedarse con el premio mayor.
Aunque el premio principal quedó desierto, sí se registraron ganadores en otras categorías. En la modalidad de cuatro aciertos más la Superbalota, se reportaron nueve ganadores, quienes recibirán aproximadamente $835.300 cada uno.
Asimismo, 79 jugadores acertaron cuatro números, obteniendo premios cercanos a $104.100 por boleto.
En categorías inferiores también se entregaron premios. Por ejemplo:
En total, el sorteo dejó 24.967 ganadores en distintas categorías y una premiación total de $186.437.550.
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En el mismo sorteo también se jugó la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con un acumulado independiente. Los números ganadores de la Revancha fueron 02, 15, 16, 18 y 35, junto con la Superbalota 06.
Al igual que en el Baloto principal, ningún apostador acertó los cinco números más la Superbalota, por lo que el acumulado de esta modalidad también aumentó.
Entre los premios destacados de la Revancha se registraron:
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En las categorías menores:
La Revancha registró 19.422 ganadores en total, con una premiación global de $78.695.950.
Tras quedar vacante el premio mayor, el nuevo acumulado de Baloto asciende a $30.800 millones, mientras que el de Revancha llega a $19.900 millones. El próximo sorteo se realizará el lunes 6 de abril de 2026, cuando miles de jugadores en Colombia volverán a intentar acertar la combinación ganadora que les permita quedarse con uno de los premios más altos de las loterías del país.