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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de Baloto y Revancha del 4 de abril de 2026: los números ganadores y el nuevo acumulado

Resultados de Baloto y Revancha del 4 de abril de 2026: los números ganadores y el nuevo acumulado

El sorteo 2.639 de Baloto no dejó ganador del premio mayor. El acumulado crece y para el próximo sorteo alcanza los $30.800 millones.

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