Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying

Las autoridades de Los Ángeles confirmaron la captura de una menor de edad señalada como presunta responsable de la muerte de Khimberly Zavaleta, una niña de 12 años que falleció tras un caso de presunto acoso escolar.

El arresto fue confirmado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, semanas después de los hechos ocurridos en la Reseda High School, que generaron conmoción en la comunidad educativa.

De acuerdo con la investigación, el 17 de febrero se registró una riña al interior del plantel. Testimonios y videos, hoy en poder de las autoridades, indican que la menor intervino para defender a su hermana, quien estaba siendo agredida por otros estudiantes.

JUST IN: 12-year-old school bully arrested for murder after allegedly throwing a metal bottle at another 12-year-old girl who stood up to bullies targeting her sister and later died



The 12-year-old girl was arrested by LAPD after the death of Khimberly Zavaleta, 12



Zavaleta’s… pic.twitter.com/SxSdr7Cb7g — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 3, 2026

En medio del altercado, recibió un golpe en la cabeza con un termo metálico. Aunque en un inicio no se evidenció la gravedad de la lesión, con el paso de los días presentó síntomas como náuseas y fuertes dolores de cabeza, asociados posteriormente a una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma.



La menor falleció el 25 de febrero en un centro médico, tras no recuperarse de las lesiones. En declaraciones entregadas a Telemundo, su madre, Elma Chuquipa, expresó: “Nunca pensé, nunca imaginé que mi niña terminaría así”.

En el mismo medio agregó: “A veces pienso que va a regresar... Pero ahora está en un ataúd y nunca la volveré a ver. Sé que no va a regresar”. Además, cuestionó la respuesta de las instituciones educativas: “¿Cuántas madres más tenemos que llorar... y las escuelas hasta el día de hoy no dicen nada?”.

Khimberly Zavaleta

Tras el fallecimiento, la familia interpuso una demanda por presunta negligencia contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles el 11 de marzo. En entrevista con N+ Univision, Chuquipa afirmó: “Siento que parte de mi vida se fue con ella... La vida ya no es igual para mí”. También describió el impacto del duelo: “Extraño mucho a Khimberly... veo su cuarto, su cama vacía. La extraño mucho a mijita, a mi tesoro, como le decía”.

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La familia sostiene que el caso pudo evitarse si las autoridades escolares hubieran actuado frente a denuncias previas de acoso. Además, aseguran que no se trató de un hecho aislado. En declaraciones a la organización Bullying Sin Fronteras, la madre indicó: “No solamente es ella la que la agredió, pues también hay un muchacho que la estaba ahorcando a mi Sharon... ¿qué tal si a él se le pasaba la mano y no solamente mataba a una, sino también mataba a mi otra hija?”.

Por ahora, aunque una menor permanece bajo custodia, las autoridades continúan con la investigación para establecer si hay más responsables en los hechos.