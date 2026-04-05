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Blu Radio  / Mundo  / Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying

Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying

Testimonios y videos, hoy en poder de las autoridades, indican que la menor intervino para defender a su hermana, quien estaba siendo agredida por otros estudiantes.

Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying
Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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