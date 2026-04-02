Camila Osorio no podrá defender el título del WTA 250 de Bogotá; Emiliana Arango, a cuartos

La estadounidense Varvara Lepchenko, la argentina Jazmín Ortenzi, la colombiana Emiliana Arango y la checa Marie Bouzková avanzaron este jueves a los cuartos de final del Torneo WTA de Bogotá, tras imponerse en sus respectivos partidos de octavos en una jornada que dejó como gran noticia la eliminación de la campeona vigente.

La sorpresa la protagonizó Ortenzi, quien dejó en el camino a la colombiana Camila Osorio, ganadora de las ediciones de 2024 y 2025, tras vencerla en un duelo muy equilibrado por 7-6 y 7-6, resultado que además le impedirá a la local defender el título y la hará ceder terreno en el ránking mundial.

Por su parte, Lepchenko protagonizó una remontada para imponerse por 6-0, 2-6 y 7-5 a la española Jéssica Bouzas Maneiro, en uno de los encuentros más disputados de la jornada.

Entretanto, Arango mantuvo viva la ilusión local al derrotar a la española Guiomar Maristany por 7-5 y 6-2 en una hora y 44 minutos.



Emiliana Arango Foto: AFP

La colombiana reaccionó tras un inicio adverso en el que estuvo 1-5 abajo en el primer set, encadenó cinco juegos consecutivos para darle la vuelta y luego dominó el segundo parcial con solidez en su servicio.

En otro resultado, Bouzková selló su clasificación tras imponerse por 6-4 a la belga Hanne Vandewinkel.

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Con estos resultados, el Torneo WTA de Bogotá entra en su fase de cuartos de final con un panorama abierto y con Arango como la única representante colombiana en carrera por el título.