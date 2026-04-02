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Blu Radio  / Deportes  / Camila Osorio no podrá defender el título del WTA 250 de Bogotá; Emiliana Arango, a cuartos

Camila Osorio no podrá defender el título del WTA 250 de Bogotá; Emiliana Arango, a cuartos

Arango mantiene viva la ilusión colombiana al derrotar a la española Guiomar Maristany por 7-5 y 6-2 en una hora y 44 minutos.

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