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Blu Radio  / Mundo  / La escalera eléctrica que va al fondo del océano: visitantes la describen como “de otro mundo”

La escalera eléctrica que va al fondo del océano: visitantes la describen como “de otro mundo”

En videos e imágenes del recorrido visitantes la describen como una experiencia hipnótica y de otro planeta.

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