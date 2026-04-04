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Blu Radio  / Nación  / Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana

Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana

Zuluaga se encontraba en República Dominicana desde el pasado 28 de marzo, donde disfrutaba de unos días de descanso y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril.

Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana
Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana
Foto: IMageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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