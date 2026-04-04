Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana

El empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, falleció el viernes 3 de abril de 2026 en Punta Cana, República Dominicana, tras una emergencia ocurrida en una zona de playa del sector Bávaro.

Zuluaga era reconocido en el país por su papel en la modernización del transporte y la digitalización de trámites de movilidad. Zuluaga fue fundador de la empresa Quipux en 1995 y uno de los principales impulsores del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), plataforma clave en la gestión de comparendos a nivel nacional.

Muere reconocido empresario colombiano en una playa de República Dominicana: esto se sabe Foto: redes sociales

“Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país (...) Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable”, indicó en un comunicado la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).

La Federación Colombiana de Municipios, su Director Ejecutivo, @GilbertoToroG, y todos sus colaboradores lamentan profundamente el fallecimiento del empresario antioqueño Hugo Zuluaga G., fundador de Quipux.



Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos… pic.twitter.com/NuRBR5Jle9 — Fedemunicipios (@Fedemunicipios) April 4, 2026

De acuerdo con reportes de autoridades locales, la emergencia se registró hacia el mediodía, cuando el empresario fue arrastrado por fuertes olas mientras se encontraba en el mar. Aunque recibió atención de organismos de socorro y fue trasladado a un centro asistencial, falleció en el trayecto.



Según dijo el Diario Libre citando al médico Polanco Guzmán, la causa de la muerte del empresario habría sido hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento.

Zuluaga se encontraba en República Dominicana desde el pasado 28 de marzo, donde disfrutaba de unos días de descanso y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril. La noticia ha generado reacciones en distintos sectores.

Francisco Tobón Franco, empresario colombiano, también envió un mensaje de despedida: "Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industría de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamerica y el mundo; Quipux llego con sus soluciones a los 5 continentes y consolidó una compañía con cerca de 5 mil empleados. Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero; el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna".

Un hermano me regalo la vida y Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para… pic.twitter.com/CwAp7WnhTD — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) April 3, 2026