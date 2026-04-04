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Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de hombre que perdió la vida tras ataque de su exnovia: "Brutalmente"

Habla mamá de hombre que perdió la vida tras ataque de su exnovia: "Brutalmente"

La situación habría escalado a hechos de violencia física en agosto de 2024, cuando, según la familia, la mujer lo atacó con un arma blanca durante un intento de ruptura. En ese episodio, Raúl Alejandro perdió un ojo tras la agresión.

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