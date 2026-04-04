Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El chance Caribeña Noche se posiciona como uno de los sorteos de mayor consulta en Colombia, gracias a su realización diaria y a la diversidad de opciones de apuesta que ofrece. Cada jornada, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador y obtener un premio.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 4 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: 2067 - 2.



Número ganador: 2067

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 067

Quinta balota: 2

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días del año, lo que permite una participación constante por parte de los apostadores.

Generalmente, los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m., una vez culmina el sorteo. Este horario concentra el mayor interés, ya que es cuando los jugadores verifican si su número fue seleccionado.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los principales atractivos del Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, lo que facilita que cada jugador adapte su participación a sus preferencias.

Entre las opciones más comunes se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden correcto

Cuatro cifras combinado: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta diversidad permite que el juego sea dinámico y accesible para diferentes estrategias de apuesta.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El Caribeña Noche también destaca por ser un sorteo económico, lo que amplía su alcance entre distintos tipos de jugadores.



Los valores habituales de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite participar con montos bajos o incrementar la inversión según la estrategia personal.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha facilitado el acceso al Caribeña Noche, que actualmente puede jugarse en línea mediante operadores autorizados y supervisados por Coljuegos.

El proceso suele ser ágil e incluye los siguientes pasos:

