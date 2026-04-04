Resultado de Astro Luna, último sorteo hoy sábado 4 de abril de 2026

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más distintivos en Colombia, gracias a una dinámica que va más allá del chance tradicional. Su formato, que combina números con signos del zodiaco, ha despertado el interés de miles de jugadores que a diario consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Super Astro Luna – 4 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 4 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 5341 - Virgo.



Número ganador: 5341

Dos últimas cifras: 41

Tres últimas cifras: 341

Signo zodiacal: Virgo

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna se caracteriza por su simplicidad, lo que facilita la participación de un público amplio. Para realizar una apuesta, el jugador debe seleccionar dos elementos clave:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al acertar el número en el orden exacto del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede requerirse acertar el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esta combinación entre cifras y astrología es uno de los factores que diferencian al Super Astro Luna dentro del mercado de apuestas en Colombia.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con todos los signos zodiacales en una sola apuesta.

Esta alternativa es utilizada por quienes buscan ampliar sus probabilidades sin limitarse a un solo signo. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de participar.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Tras el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse casi de inmediato en los canales autorizados, facilitando su consulta en tiempo real.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El costo de participación en el Super Astro Luna está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos, lo que contribuye a su amplia acogida.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esto permite a los jugadores definir su nivel de inversión según sus preferencias.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, bajo la supervisión de las entidades reguladoras.



En su modalidad en línea, el proceso suele incluir:



Registro en una plataforma autorizada

Validación de identidad

Recarga de saldo mediante medios electrónicos

Selección del número y del signo zodiacal

Confirmación de la apuesta

Este sistema permite participar desde cualquier lugar de manera segura.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos que garantizan la transparencia del proceso.

Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad

Copia del documento

Requisitos según el valor del premio: