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Blu Radio  / Mundo  / Trump anuncia el rescate del segundo piloto accidentado en Irán

Trump anuncia el rescate del segundo piloto accidentado en Irán

El avión, un caza‑bombardero F‑15E, se estrelló en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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