Trump anuncia el rescate del segundo piloto accidentado en Irán

El presidente Donald Trump anunció el domingo que las fuerzas estadounidenses rescataron "sano y salvo" al segundo piloto caído en Irán, en una operación que calificó como una de las "más audaces de la historia" de su país.

La guerra, que entró ya en su segundo mes, ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20 % del petróleo mundial.

El domingo, el mandatario republicano afirmó que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán había sido rescatado. "Sufrió heridas, pero estará bien", aseguró.

El avión, un caza‑bombardero F‑15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.



El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante.

El primero había sido exfiltrado poco después durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Guerra en Irán. Foto: AFP.

"¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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"Me complace enormemente informarles que ahora está SANO Y SALVO", agregó.

Los medios iraníes informaron que cinco miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la república islámica, murieron el domingo en ataques israeloestadounidenses en el noroeste del país.

Tras el anuncio de Trump, las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber derribado tres aparatos militares estadounidenses que participaron en el operativo de salvamento.

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Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

Ataques en el Golfo

En tanto, el conflicto, que estalló el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, se sigue propagando por Oriente Medio.

Las autoridades de Emiratos Arabes Unidos reportaron un incendio en una instalación petroquímica, tras la interceptación de disparos iraníes.

En Baréin, un ataque con dron iraní provocó el incendio de un depósito de la compañía petrolera estatal.

Kuwait anunció daños en plantas de electricidad y desalinización de agua, así como en un complejo ministerial de la capital.

El ejército iraní indicó haber atacado objetivos militares en Kuwait, así como la industria del aluminio en Emiratos, a la que acusan de servir para producir piezas destinadas a aviones, misiles y vehículos blindados estadounidenses.

También se activaron las alertas el domingo en Israel, donde el ejército informó que enfrentaba un nuevo lanzamiento de misiles iraníes.

En el frente libanés, el movimiento proiraní Hezbolá anunció haber lanzado un misil de crucero contra un buque de guerra israelí que navegaba frente las costas de Líbano, por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel hace más de un mes. El ejército israelí afirmó "no tener constancia" de tal incidente.

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Por su parte, Israel continúa su ofensiva en Líbano, donde sus bombardeos y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo.

El presidente libanés, Michel Aoun, volvió a pedir negociaciones directas con Israel para impedir que el sur del país se transforme en una nueva Gaza, devastada por la guerra.

La capital iraní, en tanto, seguía siendo bombardeada. Un periodista de AFP vio una espesa capa de humo gris cubriendo el cielo de la ciudad.



Ultimátum

Donald Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario desataría el "infierno" sobre la república islámica.

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Irán mantiene un férreo control de esta vía crucial para el tránsito naval de petróleo y gas del Golfo.

El ultimátum de Trump, lanzado el sábado después de un ataque cerca de una planta nuclear iraní, se completaría el lunes.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el mandatario estadounidense.

Un alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida".

"Se les abrirán las puertas del infierno", añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo el sábado por la noche conversaciones telefónicas con sus homólogos paquistaní y egipcio, cuyos países están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto, informó la agencia Tasnim.

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En plena guerra, Irán ejecutó el domingo a dos hombres declarados culpables de haber actuado en nombre de Israel y de Estados Unidos durante la ola de manifestaciones antigubernamentales de comienzos de año, anunció el poder judicial

