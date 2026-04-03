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Blu Radio  / Mundo  / Irán derriba un caza de Estados Unidos en su territorio

Irán derriba un caza de Estados Unidos en su territorio

Ya hay en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo.

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