Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo sábado 4 de abril de 2026

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2605 la noche de hoy sábado 4 de abril de 2026, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 6281 de la serie 108. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Número ganador del premio mayor

En el sorteo más reciente, el resultado principal fue:

Premio mayor: $8.000 millones

Número ganador: 6281

Serie: 108

Despachado a: Popayán

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 6281 de la serie 108.

Premios secos principales del sorteo

Además del premio mayor, el sorteo también entregó varios premios secos de diferentes montos:

Premio seco de $300 millones : Número 6329, serie 303

: Número 6329, serie 303 Premio seco de $200 millones: Número 3481, serie 047

Premios secos de $100 millones

Se entregaron dos premios de este valor:



9839, serie 210

1817, serie 248

Premios secos de $50 millones

Tres billetes resultaron ganadores de este premio:

9328, serie 033

5111, serie 054

1873, serie 300

Premios secos de $10 millones

El sorteo también entregó 29 premios secos de $10 millones, cuyos números y series fueron:

9097 – serie 101

8553 – serie 304

5530 – serie 250

6064 – serie 122

2831 – serie 198

5804 – serie 133

3389 – serie 253

2454 – serie 288

8959 – serie 014

7031 – serie 305

9088 – serie 019

7926 – serie 262

2709 – serie 053

0410 – serie 042

7107 – serie 279

8031 – serie 180

6987 – serie 074

9412 – serie 151

6734 – serie 118

4090 – serie 219

8907 – serie 306

1500 – serie 006

8367 – serie 209

5652 – serie 147

3290 – serie 195

9894 – serie 299

0829 – serie 203

2858 – serie 011

3592 – serie 015

Si si número está entre los ganadores revise bien si aparece en la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería del Cauca. Recuerde consultar siempre en los canales oficiales antes de hacer cualquier trámite relacionado con el cobro de su premio.

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Una de las loterías tradicionales de Colombia

La Lotería del Cauca es uno de los juegos de azar más reconocidos del suroccidente colombiano. Cada semana entrega premios de diferentes categorías, desde el premio mayor hasta premios secos, incentivando la participación de apostadores en distintas regiones del país.

Los sorteos suelen realizarse los sábados en la noche y sus resultados son difundidos a través de canales oficiales y medios de comunicación. Los ganadores deben verificar sus billetes y seguir los procedimientos establecidos para reclamar los premios dentro de los plazos definidos por la organización.

Con este resultado, el sorteo 2605 se suma a la larga lista de premios entregados por esta lotería, que continúa siendo una de las más tradicionales dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.