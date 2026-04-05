Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo sábado 4 de abril de 2026

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La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2605 la noche de hoy sábado 4 de abril de 2026, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 6281 de la serie 108. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!
En el sorteo más reciente, el resultado principal fue:
Además del premio mayor, el sorteo también entregó varios premios secos de diferentes montos:
Se entregaron dos premios de este valor:
Tres billetes resultaron ganadores de este premio:
El sorteo también entregó 29 premios secos de $10 millones, cuyos números y series fueron:
Si si número está entre los ganadores revise bien si aparece en la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería del Cauca. Recuerde consultar siempre en los canales oficiales antes de hacer cualquier trámite relacionado con el cobro de su premio.
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La Lotería del Cauca es uno de los juegos de azar más reconocidos del suroccidente colombiano. Cada semana entrega premios de diferentes categorías, desde el premio mayor hasta premios secos, incentivando la participación de apostadores en distintas regiones del país.
Los sorteos suelen realizarse los sábados en la noche y sus resultados son difundidos a través de canales oficiales y medios de comunicación. Los ganadores deben verificar sus billetes y seguir los procedimientos establecidos para reclamar los premios dentro de los plazos definidos por la organización.
Con este resultado, el sorteo 2605 se suma a la larga lista de premios entregados por esta lotería, que continúa siendo una de las más tradicionales dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.
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