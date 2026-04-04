Como Hugo Alberto Zuluaga Giraldo fue identificado el hombre de 57 años, de nacionalidad colombiana y reconocido empresario, que murió este viernes 3 de abril de 2026 en el Hotel Hard Rock, en Punta Cana, República Dominicana.

Según confirmaron medios locales como CDN, la inspectoría de la playa Bávaro —donde ocurrió la emergencia— fue alertada sobre un hombre que estaba siendo arrastrado por las olas y pedía auxilio.

Muere reconocido empresario colombiano en una playa de República Dominicana: esto se sabe Foto: redes sociales

Posteriormente, organismos de socorro y personal médico acudieron al lugar para atender a Zuluaga, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Hospiten Bávaro, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos.

El medio Diario Libre informó que el empresario había ingresado al país el pasado 28 de marzo y tenía previsto regresar este sábado 4 de abril.



En un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) lamentó la muerte del empresario, fundador de la empresa Quipux en 1995. “Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)”, señaló la entidad.

La Federación Colombiana de Municipios, su Director Ejecutivo, @GilbertoToroG, y todos sus colaboradores lamentan profundamente el fallecimiento del empresario antioqueño Hugo Zuluaga G., fundador de Quipux.



Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos… pic.twitter.com/NuRBR5Jle9 — Fedemunicipios (@Fedemunicipios) April 4, 2026

“Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país (...) Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable”, agregaron.

Además, Francisco Tobón Franco, empresario colombiano, también envió un mensaje de despedida: "Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industría de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamerica y el mundo; Quipux llego con sus soluciones a los 5 continentes y consolidó una compañía con cerca de 5 mil empleados. Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero; el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna".

Un hermano me regalo la vida y Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para… pic.twitter.com/CwAp7WnhTD — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) April 3, 2026