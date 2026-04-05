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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Casos de intolerancia cobraron la vida de tres hombres, entre ellos un sanandresano, en Medellín

Casos de intolerancia cobraron la vida de tres hombres, entre ellos un sanandresano, en Medellín

Cuatro personas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales para determinar su grado de responsabilidad en los hechos ocurridos en el occidente y nororiente de la ciudad.

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