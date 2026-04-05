Casos de intolerancia cobraron la vida de tres hombres, entre ellos un sanandresano, en Medellín

Casos de aparente intolerancia siguen generando preocupación en la capital antioqueña, pues en menos de 12 horas y en dos hechos diferentes tres personas fueron asesinadas.

El primer caso ocurrió en el barrio El Oasis de la comuna Aranjuez, nororiente de la ciudad. Allí, pasada la medianoche del 5 de abril, agresiones entre personas que estaban departiendo dejaron dos personas muertas, identificadas como Sebastián Fernández y Javier Noel Robledo, de 32 y 28 años de edad, respectivamente.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que la primera víctima fue atacada sin mediar palabra, mientras que la segunda murió en medio del forcejeo con otras personas que trataron de agredir al victimario de 25 años, ya capturado.

Imagen de referencia Foto: Fiscalía

"La persona está sentada, va un ciudadano que transitaba, lo agrede con arma cortopunzante, los otros ciudadanos que se encontraban empiezan a agredir al victimario. Allí se genera el otro homicidio, llega la Policía y captura a este agresor", reportó Bello.



El segundo caso ocurrió en un apartamento del barrio Calasanz, de la comuna 12 La América, donde la víctima fue un estudiante sanandresano de 23 años de edad, identificado como Allan Gregory Hooker Forbes.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

Sobre los hechos, que son materia de investigación, preliminarmente se conoce que la víctima estaba departiendo en el inmueble junto a otros tres hombres, donde se desencadenó una riña. Todos los involucrados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales para determinar sus grados de responsabilidad en lo ocurrido.

Con estos casos ya son al menos 73 las personas que han muerto de manera violenta en la ciudad de Medellín en 2026. Asuntos de convivencia (16) se siguen consolidando, solo detrás de confrontaciones entre estructuras criminales (21), como las principales causas de los crímenes.