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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV marca un tono más contundente por la paz en su primera Semana Santa, según analista

Papa León XIV marca un tono más contundente por la paz en su primera Semana Santa, según analista

El vaticanista y escritor Néstor Pongutá analizó los mensajes y gestos del Papa León XIV, destacando un enfoque más directo frente a los conflictos globales.

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