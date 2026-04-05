Papa León XIV marca un tono más contundente por la paz en su primera Semana Santa, según analista

En el cierre de la Semana Santa, el vaticanista y escritor Néstor Pongutá, en Sala de Prensa Blu, analizó los mensajes y gestos del Papa León XIV, destacando un enfoque más directo frente a los conflictos globales. Desde Roma, donde siguió de cerca las celebraciones, el experto subrayó que esta primera Pascua del pontífice estuvo marcada por una presencia activa y un discurso centrado en la paz mundial.

Pongutá calificó como “muy interesante la primera Semana Santa del Papa León XIV”, resaltando su participación en todos los eventos litúrgicos y su capacidad de articular mensajes con impacto internacional. Uno de los episodios más relevantes ocurrió durante el Domingo de Ramos, cuando la diplomacia vaticana intervino tras la prohibición impuesta al cardenal Pizzaballa en Jerusalén. Según explicó, “en pocas horas la diplomacia vaticana, sin generar confrontamientos, logró […] que echaran hacia atrás la medida”.

El analista también destacó el retorno a tradiciones en la misa del Jueves Santo, celebrada en la Basílica de San Juan de Letrán, así como los gestos simbólicos del Viernes Santo. “Se quitó los zapatos y se fue descalzo […] demostrando libre de cualquier señal de poder”, señaló, enfatizando el carácter espiritual del pontífice.



Un mensaje global frente a la guerra

Uno de los puntos centrales fue el tono del Papa frente a los conflictos internacionales. Pongutá afirmó que León XIV ha sido “muy contundente” al expresar que “Dios no escucha a quienes hacen la guerra” y que “quienes generan guerras deberán responder ante Dios”. Estas declaraciones, según el experto, reflejan una postura más firme frente a la violencia global.

Además, destacó que el pontífice no se refirió a conflictos específicos durante el mensaje Urbi et Orbi, sino que abordó la situación mundial en su conjunto. “Habló de la situación en el mundo y de la responsabilidad que tienen los que generan guerras”, explicó.



Diferencias y continuidad con el Papa Francisco

Pongutá comparó el estilo de León XIV con el de su predecesor, señalando tanto continuidades como diferencias. Indicó que el nuevo Papa “lleva una manera de buscar más el diálogo” y lo describió como “un hombre silencioso pero que no se queda callado”.



Asimismo, subrayó que, aunque existe una línea de continuidad, el enfoque es distinto: “Es un hombre que no le gusta generar problemas, pero arreglar los que hay”, priorizando la concertación en un contexto que calificó como una “Tercera Guerra Mundial”.



Llamado a la conciencia global

El experto también resaltó la advertencia del Papa sobre la “globalización de la indiferencia”, señalando que el mensaje busca sensibilizar a la comunidad internacional. “La gente ya está viendo la guerra como un paisaje”, advirtió Pongutá, retomando el énfasis del pontífice en que los conflictos actuales afectan a todo el mundo.

Finalmente, destacó la convocatoria a una vigilia por la paz el próximo 11 de abril, como parte de una estrategia para extender el mensaje pascual. Con ello, concluyó, León XIV busca reforzar un llamado urgente a la pacificación en medio de un escenario global cada vez más complejo.

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