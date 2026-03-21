Caso UNGRD: Congresista Karen Manrique fue trasladada a la guarnición militar de Malambo

La congresista Karen Manrique fue trasladada a una guarnición militar en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, como parte de las medidas adoptadas para garantizar su seguridad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La representante a la Cámara fue ubicada en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, luego de haber sido capturada por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Su detención se da en medio de la investigación que adelantan las autoridades por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con las investigaciones, Manrique sería una de las congresistas que habrían resultado favorecidas con contratos provenientes de la UNGRD, a cambio de emitir votos favorables al Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como de respaldar proyectos oficiales en el Congreso.

Las autoridades señalan que la congresista habría comprometido el ejercicio de sus funciones públicas, participando presuntamente en un esquema en el que se ofrecían o entregaban beneficios indebidos, como contratos o proyectos, con el fin de influir en decisiones legislativas. Por estos hechos, deberá responder por el delito de cohecho impropio.



El caso forma parte de un escándalo más amplio que investiga posibles irregularidades en la asignación de recursos dentro de la UNGRD. Según las hipótesis de los investigadores, dichos recursos habrían sido utilizados como mecanismo para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.

Manrique fue relecta el pasado 8 de marzo para un segundo periodo en las curules de paz por el departamento de Arauca, sin embargo, su posesión del 20 de julio para la nueva legislatura está en dudas, si permanece detenida.

Inicialmente, la congresista había sido trasladada a la cárcel del Buen Pastor, específicamente al pabellón 9. Sin embargo, en las últimas horas se determinó su reubicación en la guarnición militar en Malambo, como medida de seguridad reforzada mientras continúa el proceso judicial.

