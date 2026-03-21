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Blu Radio  / Judicial  / Caso UNGRD: Congresista Karen Manrique fue trasladada a la guarnición militar de Malambo

Caso UNGRD: Congresista Karen Manrique fue trasladada a la guarnición militar de Malambo

Según la Corte Suprema de Justicia, Manrique sería una de las representantes que habría resultado favorecida con contratos.

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