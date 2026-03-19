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Blu Radio  / Judicial  / Evalúan traslado de congresista Karen Manrique a guarnición militar por seguridad en caso UNGRD

Evalúan traslado de congresista Karen Manrique a guarnición militar por seguridad en caso UNGRD

Dentro de las opciones que se analizan se encuentra una guarnición militar en el municipio de Malambo, Atlántico, como alternativa para garantizar condiciones de seguridad reforzada.

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