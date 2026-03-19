En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Inicia traslado a centros de reclusión de congresistas Manzur y Manrique por caso UNGRD

Inicia traslado a centros de reclusión de congresistas Manzur y Manrique por caso UNGRD

Recientemente se conoció la imagen correspondiente a la reseña de la congresista Karen Manrique en el marco del procedimiento de ingreso al centro de reclusión.

Inicia traslado a centros de reclusión de congresistas Manzur y Manrique por caso UNGRD.jpg
El senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique.
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad