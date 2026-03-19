Inicia traslado a centros de reclusión de congresistas Manzur y Manrique por caso UNGRD

En medio del proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique ya salieron del búnker de la Fiscalía General de la Nación para ser trasladados a los centros de reclusión definidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con la resolución emitida por la autoridad penitenciaria, Manzur será recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá, en una estación adscrita al complejo de La Picota. El traslado contempla un paso previo por este centro carcelario para el proceso de reseña e ingreso formal al sistema penitenciario. En la escuela permanece actualmente la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, también vinculada al caso.

Por su parte, Karen Manrique ya fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor, donde quedó ubicada en el pabellón 9. Recientemente se conoció la imagen correspondiente a su reseña, en el marco del procedimiento de ingreso al centro de reclusión.

Ambos congresistas permanecían en el búnker de la Fiscalía desde la semana pasada, luego de que se hicieran efectivas las órdenes de captura emitidas por la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en la UNGRD. Según las autoridades, los implicados habrían aceptado dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de favorecer al Gobierno Nacional en votaciones consideradas estratégicas.



En el desarrollo de los hechos, se recuerda que el senador Wadith Manzur se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado jueves en Bogotá, quedando desde entonces a disposición de la Fiscalía. En contraste, Karen Manrique fue capturada tras entregarse en una estación de Policía en el municipio de Tame, Arauca, desde donde fue trasladada posteriormente a la capital del país.

Manrique había sido reelegida como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca, con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, tras obtener 5.640 votos en las elecciones del pasado 8 de marzo. Entre tanto, Wadith Manzur figuró como uno de los congresistas más votados del Partido Conservador al Senado, con un total de 134.914 votos.