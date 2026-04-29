En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  /  Realizan trabajos en represa El Común para mejorar calidad del agua en Barichara

Realizan trabajos en represa El Común para mejorar calidad del agua en Barichara

El servicio de agua en Barichara está suspendido por los trabajos en la represa El Común.

Reparaciones represa El Común.jpg
Blu Radio. Reparaciones represa El Común //Foto: Acuascoop
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Luego de tres semanas de quejas ciudadanas por el mal estado del agua en el municipio de Barichara, avanzan trabajos técnicos en la represa El Común, fuente que abastece el acueducto del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones del líquido que llega a los hogares con color café, mal olor y apariencia grasosa.

La intervención es liderada por Acuascoop, cuyo gerente, Néstor Álvarez, explicó que la situación se originó tras el agotamiento de la represa La Laja, lo que obligó a trasladar el suministro hacia El Común, un embalse con agua estancada, tonalidad verdosa y alta presencia de hierro.

A este panorama se suma un problema técnico ocurrido desde octubre del año pasado, cuando las mangueras de succión se desprendieron y cayeron al fondo de la represa, que tiene una profundidad de 18 metros. Para su recuperación fue necesaria la intervención de buzos especializados.

Según detalló Álvarez, aunque inicialmente las mangueras fueron reinstaladas, se mantuvieron a cierta profundidad para evitar que se desprendieran nuevamente, lo que derivó en la captación de agua con mayor carga de sedimentos, hierro y olores.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, las labores se han desarrollado en varias fases. El 31 de marzo las mangueras fueron elevadas a unos cuatro metros; el 9 de abril se ajustaron tres metros más, y el 27 de abril se incrementó nuevamente su altura, dejándolas actualmente a unos cuatro metros de la superficie.

“Se espera que al captar el agua más cerca de la superficie, esta llegue en mejores condiciones para su tratamiento”, indicó la empresa.

El gerente agregó que ya se reportan mejoras en sectores abastecidos desde el mismo sistema, como el municipio de Villanueva, donde ha disminuido la presencia de hierro y los olores en el agua.

Publicidad

No obstante, advirtió que las plantas de tratamiento en los cascos urbanos son antiguas y no están diseñadas para procesar agua con estas características, lo que ha limitado la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

Lea también:

  1. Agua marrón en Barichara.jpg
    Blu Radio. Agua marrón en Barichara //Foto: suministrada por comunidad
    Santanderes

    Sigue preocupación de habitantes de Barichara, Santander, por la mala calidad del agua

  2. Agua marrón en Barichara.jpg
    Blu Radio. Agua marrón en Barichara //Foto: suministrada por comunidad
    Santanderes

    Denuncian que agua con mal olor, marrón y apariencia grasosa, llega a casas de Barichara

Finalmente, Álvarez insistió en la necesidad de una solución estructural para el municipio. Indicó que ya fue radicado ante el Ministerio de Vivienda y la Empresas de Servicios Públicos de Santander, Esant, un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a Barichara, Villanueva y Cabrera, con una inversión estimada de 12.600 millones de pesos y cobertura para más de 20.000 personas.

Por su parte, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, informó que se activó un plan de contingencia que incluyó la suspensión del servicio los días 28 y 29 de abril para facilitar las intervenciones y realizar ajustes en la planta de tratamiento.

Publicidad

Asimismo, señaló que se está garantizando el suministro mediante carrotanques, con agua traída desde el municipio de San Gil, para atender a la población durante la contingencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barichara

Santander

Agua potable

Gobernación de Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad