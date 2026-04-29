Realizan trabajos en represa El Común para mejorar calidad del agua en Barichara

Luego de tres semanas de quejas ciudadanas por el mal estado del agua en el municipio de Barichara, avanzan trabajos técnicos en la represa El Común, fuente que abastece el acueducto del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones del líquido que llega a los hogares con color café, mal olor y apariencia grasosa.

La intervención es liderada por Acuascoop, cuyo gerente, Néstor Álvarez, explicó que la situación se originó tras el agotamiento de la represa La Laja, lo que obligó a trasladar el suministro hacia El Común, un embalse con agua estancada, tonalidad verdosa y alta presencia de hierro.

A este panorama se suma un problema técnico ocurrido desde octubre del año pasado, cuando las mangueras de succión se desprendieron y cayeron al fondo de la represa, que tiene una profundidad de 18 metros. Para su recuperación fue necesaria la intervención de buzos especializados.

Según detalló Álvarez, aunque inicialmente las mangueras fueron reinstaladas, se mantuvieron a cierta profundidad para evitar que se desprendieran nuevamente, lo que derivó en la captación de agua con mayor carga de sedimentos, hierro y olores.



De acuerdo con un comunicado de la empresa, las labores se han desarrollado en varias fases. El 31 de marzo las mangueras fueron elevadas a unos cuatro metros; el 9 de abril se ajustaron tres metros más, y el 27 de abril se incrementó nuevamente su altura, dejándolas actualmente a unos cuatro metros de la superficie.

“Se espera que al captar el agua más cerca de la superficie, esta llegue en mejores condiciones para su tratamiento”, indicó la empresa.

Suspenden servicio de agua en Barichara por trabajos de Acuascoop en represa El Común en busca de elevar nivel de mangueras de succión del agua que abastece al acueducto municipal. El propósito es superar problemas de agua que llega con mal olor y color a los hogares #MañanasBlu pic.twitter.com/6pdpRGyRle — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 29, 2026

El gerente agregó que ya se reportan mejoras en sectores abastecidos desde el mismo sistema, como el municipio de Villanueva, donde ha disminuido la presencia de hierro y los olores en el agua.

Publicidad

No obstante, advirtió que las plantas de tratamiento en los cascos urbanos son antiguas y no están diseñadas para procesar agua con estas características, lo que ha limitado la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

Finalmente, Álvarez insistió en la necesidad de una solución estructural para el municipio. Indicó que ya fue radicado ante el Ministerio de Vivienda y la Empresas de Servicios Públicos de Santander, Esant, un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a Barichara, Villanueva y Cabrera, con una inversión estimada de 12.600 millones de pesos y cobertura para más de 20.000 personas.

Por su parte, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, informó que se activó un plan de contingencia que incluyó la suspensión del servicio los días 28 y 29 de abril para facilitar las intervenciones y realizar ajustes en la planta de tratamiento.

Publicidad

Asimismo, señaló que se está garantizando el suministro mediante carrotanques, con agua traída desde el municipio de San Gil, para atender a la población durante la contingencia.