Denuncian que agua con mal olor, marrón y apariencia grasosa, llega a casas de Barichara

Habitantes de Barichara denunciaron una crítica situación con el servicio de agua potable en el casco urbano del municipio, donde desde hace más de 10 días el líquido estaría llegando con color oscuro, mal olor y una aparente capa grasosa.

Según Daniel Forero, integrante de una veeduría ciudadana, el problema afecta cerca del 30 % de la población urbana y ya estaría generando afectaciones en la salud de personas vulnerables, especialmente niños y adultos mayores.

“Es un agua maloliente, putrefacta, que ya está enfermando a la gente”, aseguró.

La situación, advierten líderes sociales, no es nueva. De hecho, hace meses fue instaurada una acción popular que hoy cursa en el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se busca proteger los derechos colectivos de habitantes de Barichara, Villanueva y Cabrera frente a problemas estructurales en el acceso a agua potable.



De acuerdo con el aviso oficial del proceso, admitido en enero de 2026, la demanda solicita medidas urgentes como priorizar inversiones en infraestructura hídrica, diseñar un plan de acción con recursos garantizados, y asignar presupuesto desde el nivel nacional y departamental. Asimismo, pide a la Superintendencia de Servicios Públicos designar un operador temporal y vigilar la calidad del agua.

Entre las medidas inmediatas también se contempla el suministro de agua potable mediante carrotanques, la entrega de filtros a familias vulnerables y la instalación de puntos de abastecimiento comunitario, acciones que, según la comunidad, no se han implementado de manera efectiva.

“La problemática ya existía en las zonas rurales, pero ahora llegó al casco urbano. Es una muestra de la falta de planeación y de voluntad para resolver de fondo el acceso al agua”, agregó Forero.

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Otra habitante del sector cercano al hospital expresó su inconformidad:

“Miren el agua que está llegando, es terrible. Da pena ajena que surtan un servicio así”.

#Video Habitantes de Barichara, Santander, denuncian que hace 10 días el agua les llega de color marrón y con mal olor. El acueducto municipal indicó que el agua es apta para el consumo #MañanasBlu pic.twitter.com/HqXTC0IbaB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

Frente a las denuncias, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, explicó que el municipio depende actualmente de una fuente externa administrada por Aguascoop, específicamente la represa El Común, cuya agua presenta alteraciones tras permanecer estancada por más de un año.

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“Es un agua que, aunque recibe el tratamiento adecuado, ha cambiado sus propiedades físico-químicas. El color y el olor no han sido posibles de eliminar completamente”, indicó.

La funcionaria aseguró que, pese a las condiciones visibles, los análisis realizados hasta ahora indican que el agua es apta para el consumo humano y que no se han reportado brotes de enfermedades gastrointestinales en los registros oficiales.

Sin embargo, reconoció que la situación genera inconformidad en la comunidad y afirmó que se mantienen trabajos permanentes en la planta de tratamiento, junto con nuevos análisis para determinar medidas adicionales.

Ante la gravedad del panorama, líderes sociales convocaron a una reunión este 21 de abril en la Casa Campesina de Barichara, donde esperan definir acciones y exigir soluciones concretas a las autoridades locales, departamentales y nacionales.