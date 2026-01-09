Con carrotanques surten de agua potable a Barichara tras alto consumo por turismo

El municipio de Barichara enfrenta una compleja situación en el abastecimiento de agua potable como consecuencia del aumento exponencial en el consumo, provocado por la masiva llegada de turistas durante la actual temporada vacacional. Aunque las fuentes de abastecimiento se mantienen en condiciones óptimas, la capacidad de tratamiento resulta insuficiente para cubrir la demanda.

La administración municipal declaró una emergencia operativa tras evidenciar que la planta de tratamiento no logra procesar el volumen de agua requerido para atender a residentes, comerciantes y visitantes, especialmente en las zonas periféricas y en varias veredas, donde el servicio se ha visto más afectado.

El alcalde Milton Chaparro explicó que la represa de El Común, que también abastece a los municipios de Cabrera y Villanueva, se encuentra con niveles adecuados de almacenamiento. Sin embargo, la infraestructura actual solo permite potabilizar entre 16 y 18 litros por segundo, muy por debajo de los cerca de 28 litros por segundo que hoy exige el consumo en el casco urbano y sus alrededores.

Ante este panorama, la Alcaldía de Barichara activó un plan de contingencia en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil. Como parte de las medidas, se dispuso el apoyo de carrotanques para reforzar el suministro en los sectores donde la presión del servicio ha disminuido de manera significativa.



Estas acciones buscan garantizar el acceso al agua potable en los hogares, establecimientos comerciales y zonas rurales más vulnerables, mientras se controla la situación generada por la alta afluencia turística.

De manera paralela, el mandatario local confirmó que ya fue presentado ante el Gobierno Nacional un proyecto de modernización de la planta de tratamiento, radicado ante el Ministerio de la Igualdad, con el objetivo de ampliar su capacidad hasta los 60 litros por segundo. La iniciativa es considerada clave para asegurar el abastecimiento a largo plazo y responder de manera sostenible al crecimiento turístico del llamado ‘Pueblito más lindo de Colombia’.