En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Con carrotanques surten de agua potable a Barichara tras alto consumo por turismo

Con carrotanques surten de agua potable a Barichara tras alto consumo por turismo

La Alcaldía de Barichara activó un plan de contingencia y como parte de las medidas se dispuso el apoyo de carrotanques para reforzar el suministro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad