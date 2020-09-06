En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Barichara

Barichara

Icfes.jpg
Santanderes

Denuncian que 39 estudiantes de colegio de Barichara no fueron citados a pruebas Saber 11

foto bomberos barichara abejas.jpg
Santanderes

Padre e hija sobrevivieron a violento ataque de abejas en Barichara

Barichara, Santander (1).jpg
Santanderes

Procuraduría pone la lupa sobre proyecto de alumbrado público en Barichara

Emergencias por lluvias en Barichara.jpg
Santanderes

Lluvias generan emergencias en Barichara: caída de rocas e inundaciones

Barichara, el pueblito más lindo de Colombia para visitar en Semana Santa.
Santanderes

Alcalde de Barichara pide a Concejo aprobar préstamo por $4.000 millones para agua potable

Barichara, Santander
Santanderes

Agua en Barichara es apta para el consumo, según análisis del Instituto Nacional de Salud

Barichara, el pueblito más lindo de Colombia para visitar en Semana Santa.
Santanderes

"Agua llega clara y sin olor": Empresa de Servicios Públicos de Barichara

Reparaciones represa El Común.jpg
Santanderes

Realizan trabajos en represa El Común para mejorar calidad del agua en Barichara

FOTO PARO LEBRIJA - AEROPUERTO.jpg
Santanderes

IGAC reducirá avalúos catastrales en Santander tras acuerdos con campesinos

Agua marrón en Barichara.jpg
Santanderes

Sigue preocupación de habitantes de Barichara, Santander, por la mala calidad del agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad