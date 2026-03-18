Superservicios abre diálogo para llevar agua potable a zonas rurales de Girón, Santander

La falta de acceso a agua potable sigue siendo una de las principales preocupaciones en la zona rural de Girón. Ante esta situación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició un proceso de diálogo para buscar soluciones que permitan garantizar el servicio en varias comunidades.

El encuentro, liderado por la Territorial Oriente de Superservicios, reunió a más de 60 habitantes de sectores como Palogordo, Chocoa, Chocoita, Acapulco y veredas de la parte alta de Ruitoque, quienes expusieron las dificultades que enfrentan diariamente por la falta de agua potable.

Durante la jornada también participaron la Piedecuestana de Servicios Públicos y Aqualia, las cuales señalaron que actualmente no cuentan con las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio hacia estas zonas rurales.

Ante este panorama, una de las principales conclusiones fue abrir mesas de trabajo con la Alcaldía de Girón para evaluar alternativas junto al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, con el objetivo de explorar opciones que permitan llevar agua potable a estas comunidades que hoy no cuentan con el servicio.



Además, se planteó revisar la viabilidad de construir un tanque de almacenamiento que permita garantizar reservas de agua entre dos y tres días, especialmente frente a las afectaciones que se han venido presentando por las obras de ampliación del anillo vial que adelanta la Gobernación de Santander, las cuales han generado interrupciones en el suministro.

Hoy, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, recordamos que los usuarios tienen derecho a recibir servicios públicos domiciliarios con calidad, continuidad y tarifas justas.



Desde la Superservicios trabajamos todos los días para proteger esos derechos y garantizar que la voz… pic.twitter.com/QrB4FhNDqd — Superservicios (@Superservicios) March 15, 2026

Desde Superservicios se destacó la importancia de escuchar directamente a la comunidad para avanzar en soluciones reales. “El objetivo es articular esfuerzos entre las entidades y encontrar alternativas que mejoren la calidad de vida de estas familias”, señaló la directora territorial, Eugenia Aguilar Rueda.

Mientras avanzan los diálogos, las comunidades esperan que estas mesas de trabajo se traduzcan en soluciones concretas que les permitan acceder, de manera continua, a un servicio básico como el agua potable en zona rura de Girón..