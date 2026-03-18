En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Superservicios abre diálogo para llevar agua potable a zonas rurales de Girón, Santander

Superservicios abre diálogo para llevar agua potable a zonas rurales de Girón, Santander

Una de las principales conclusiones fue abrir mesas de trabajo con la Alcaldía de Girón para evaluar alternativas junto al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad