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Blu Radio  / Judicial  / Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

Mañanas Blu 10:30 A.M. contrastó testimonios y elementos de georeferenciación que ponen en entredicho la versión del exsubdirector de la UNGRD.

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