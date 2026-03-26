Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

El macrocaso de corrupción de la UNGRD, que nació con el escándalo de carrotanques, tiene varias líneas de investigación. Una, consiste en los sobornos que se le habrían dado a Iván Name, expresidente del Senado y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, con dinero de la UNGRD. Tres mil millones de pesos para el primero y mil millones de pesos para el segundo.

En esta investigación se cuestiona las versiones de Sneyder Pinilla y Pedro Castro, avaladas por Fiscalía, pues hay un preacuerdo con Pinilla sobre la misma. Así como ha sido usada por la Corte Suprema de Justicia y tiene con medida de aseguramiento a Name y a Calle.



Quién es Pedro Castro

Para esto es importante entender que las coimas para los entonces presidentes de Cámara y Senado, según Olmedo y Sneyder, salieron inicialmente de un préstamo, que se repondría con dineros de contratos de la UNGRD. Y es aquí donde entraría en el juego la figura de Pedro Castro. Pero, ¿quién es Pedro Castro?

Pedro Castro Foto: suministrada

Es un exsenador, que ha narrado ante la Corte que estaba embargado, que ni siquiera tenía acceso al sistema financiero por sus deudas. Por esa razón, ha dicho que manejaba todo en efectivo y estaba buscando una plata para remodelar un hotel en Bogotá. Pero ¿cómo este señor se conoció con Sneyder Pinilla?

Castro dice ante una declaración en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán que se conocen en el primer semestre del 2022 en Bucaramanga cuando va a instalar a su hijo en un apartamento que compraron, pues el joven estaba iniciando la universidad. Dijo que la forma cómo conoció “a Sneyder fue muy casual, en qué sentido… de que (sic) encuentro yo a un señor que iba con herramientas, pues herramientas, un tubo y yo asumí que él era, digamos trabajador del edificio o tenía que ver con temas que me interesaban como era la presión del agua. Yo me acerco y le pregunto y me dice yo no soy plomero, no tengo nada que ver, soy ingeniero, pero vengo a arreglar un problema en un apartamento, dijo así: en mi apartamento que tengo en este edificio, que casualmente es la misma torre y entonces me dijo, con mucho gusto yo le ayudo, déjeme y así fue, así nace esa relación”.



Tiempo después, según narra el exsenador, le pide ayuda a Pinilla para buscar inversionistas para la remodelación de su hotel y es luego Sneyder sabiendo que Castro buscaba un dinero prestado el que termina preguntando si lo consiguió y pidiendo el préstamo para las coima de $4 millones que Olmedo Lopez le habría ordenado conseguir, para los presidentes de Cámara y Senado y que supuestamente se repondrían con plata de la UNGRD.

Finalmente, Castro y Pinilla dicen que el préstamo se da, con un interés alto, lo que representaba buen negocio para Castro. En este sentido, el objetivo de esta investigación es mostrar cómo Pinilla y Castro habrían mentido sobre este préstamo. ¿Por qué?

Hay que prestarle atención concretamente en tres momentos el 29 de septiembre del 2023, el 11, y 12 de octubre del mismo año. El relato de ellos no coincide en su totalidad con las celdas de ubicación de Sneyder Pinilla. ¿Por qué solo se revisaron las de Sneyder? Y es otra de las cosas que generan suspicacia: al día de hoy, no existen en el caso las celdas de Pedro Castro, la Fiscalía aún no las ha pedido.



Qué es una celda de ubicación

Una celda de ubicación es básicamente el “pedazo de cobertura” de una antena de celular donde está conectado su teléfono en ese momento. Es simple: es lo que le dice a la red más o menos en qué zona está para poder darle señal, llamadas o datos. Es por eso, que una celda es un método tecnológico que se usa en estas investigaciones para contrastar las ubicaciones que se plantean en los relatos de los testigos.



29 de septiembre del 2023: Sneyder pide el préstamo

Según Sneyder, en esta fecha se encuentran para hablar del préstamo de 4.000 millones de pesos, el exsubdirector de la UNGRD dijo que fue a la casa de Castro en la noche ubicada detrás del Club el Nogal en Bogotá.

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Pero, Pedro Castro le dice a la Corte que Sneyder le solicitó este préstamo en una llamada telefónica.

“A finales de septiembre es cuando yo recibo una llamada de Sneyder, ahí sí estaba interesado en el edificio… Oígame, usted qué hizo con la plata… Le dije: no, pues un préstamo. -Préstamela a mí. No, déjamelo consultar… Es decir, no le dije nada, simplemente le dije… Tenía una liquidez mía para hacer una remodelación. Y me parece un señor desesperado por un dinero”.

Pinilla le aseguro a la fiscalía que estuvo en Mocoa casi todo el día y en la noche va a la casa de Pedro Casto, a pedirle prestado los $4 mil millones que Olmedo López le habría ordenado conseguir para las coimas para Iván Name y Andrés Calle. Sin embargo, sus celdas de aquella noche no permiten confirmar eso. Pinilla entre las 7 pm y la media noche se movió en puntos diferentes entre el aeropuerto y la Calle 26 con carrera 73. Estuvo, según sus celdas, a mas de cien cuadras de distancia de la casa de Castro.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

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11 de octubre 2023: Primera entrega: $1500 millones

Según el relato, en la noche del 11 de octubre del 2023, Sneyder Pinilla va en la noche a la casa de Castro a recoger los primeros 1,500 millones de pesos en efectivo.

Sin embargo, las celdas de ubicación no confirman eso. Pinilla, según lo revisado por este medio, no estuvo el 11 de octubre en esa ubicación. Lo más cerca que estuvo Sneyder esa noche del 11 de octubre de la casa de Castro, fue en la carrera séptima con calle 53. Hay mas de 2 km de distancia entre los dos puntos.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

12 octubre de 2023: primera entrega a Name

Este día es clave porque se le habrían entregado los primeros 1500 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name, según la versión de Pinilla. Hay que recordar que el exsubdirector ha dicho que fue a entregar esa plata, junto a la exconsejera de regiones, al edificio donde vive Name.

Según la versión de la Fiscalía, Pinilla y Ortiz se encuentran en el hotel Tequendama Suites y salen a las 3:31 p.m. hasta el edificio Basel I, cerca a Unicentro, donde residía el senador Name. Pero, las celdas de Sneyder tienen un bache de 63 minutos, es decir, no se registra su ubicación en ese espacio de tiempo. ¿Qué muestran las celdas? El sale del hotel Tequendama a las 3:31 p.m. y a las 3:51 p.m. aparece en el ParkWay, Teusaquillo. Posteriormente, 63 minutos después, a las 4:54 p.m., aparece en la Avenida el Dorado muy cerca al aeropuerto.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

Es decir, las celdas del 12 de octubre no confirman qué pasó en ese trayecto, ni si Sneyder estuvo en la casa de Iván Name. Una gran duda es por qué no aparecen esas celdas que son un elemento clave en la entrega del dinero de los primeros 1,500 millones de pesos.

Incluso, un investigador de la Fiscalía lo reconoce frente a la Corte, en una citación donde fue citado a declarar.

“Estamos en la necesidad y se está procesando la información en ese momento de por qué pudo existir este, llamémoslo, bache o espacio de no registro de datos durante ese día. Específicamente, como lo hemos mencionado, fue entre las 15 y 51 y 16 segundos del 12 de octubre hasta las 16 y 54 horas de ese mismo día”, dijo el investigador ante el ante tribunal.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

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Pero, el investigador va más allá y señala que no se puede afirmar que ese día Sneyder haya estado en el norte de Bogotá. Esto cuando le preguntan de forma específica sobre este tema

“-Magistrado: ¿Esa información que está en esas celdas no permite confirmar que el señor Pinilla (0:06) haya estado en el norte de Bogotá? ¿Sí o no? (0:09) Exactamente, eso sí no lo permite confirmar, que hubiera estado en el norte de Bogotá”.

Incluso, ante un interrogatorio en la Corte, el señor Omeye Castellanos, conductor y jefe de seguridad de Sandra Ortiz negó haber visto a Pinilla con la siguiente frase: “Falso, yo nunca he visto a ese señor”.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

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13 de octubre: Siguiente entrega del dinero

Un encuentro que, según Castro y Sneyder, se habría dado en un parqueadero en la Plaza España. Aquí genera ruido que, de acuerdo con las celdas, el encuentro sí se dio, pero solo duró tres minutos. Y, según lo que pasó en ese momento, resulta llamativo que haya durado tres minutos. ¿Por qué? Castro lleva la plata incompleta por error, según narró ante la justicia, Pinilla la cuenta, se enfada y le pide que le entregue el resto ese mismo día… ¿Tres minutos para contar ese dinero? Incluso, Castro es cuestionado ante la Corte sobre este día y dice que persé no fueron tres minutos, que mínimo cinco. Posteriormente, Castro y Pinilla se reúnen en los alrededores de Unicentro para la entrega del dinero restante y ahí también las celdas de Pinilla registran este encuentro.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

Castro sin investigación

Sobre esto que hemos planteado y las dudas que generan las versiones, entre ellas las de Pedro Castro, el despacho del magistrado Francisco Farfán compulsó copias. Sin embargo, aún no hay una investigación abierta contra él.

Escándalo carrotanques de la UNGRD: ¿Sneyder Pinilla mintió sobre la versión del prestamista?

¿Qué dice la defensa de Sneyder Pinilla?

El abogado Luis Gustavo Moreno, defensa de Sneyder Pinilla allegó este documento a Blu Radio.

En atención a su cuestionario, me permito dar respuesta en los siguientes términos, solicitando expresamente que estas sean publicadas en su integridad, en igualdad de proporción en todas las plataformas análogas como digitales en donde se haga mención a mi defendido el señor Sneyder Pinilla en garantía del derecho fundamental a la información de la ciudadanía y de mi poderdante en condiciones de equidad (art. 20 de la Constitución Política) y de su derecho al buen nombre:

1. Sobre la supuesta inconsistencia de las celdas

Esa afirmación es falsa, sesgada y carece de rigor técnico. Las celdas de georreferenciación sí coinciden en varios episodios, y adicionalmente existen otros elementos de corroboración probatoria que han sido debidamente verificados por las autoridades competentes, ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia, jueces de control de garantias, jueces de conocimiento y la Fiscalía Delegada ante la Corte.

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Lo que se evidencia es que se parte de un informe filtrado de manera parcial lo cual compromete la objetividad de su análisis y lo conduce a conclusiones erróneas. Más grave aún, en el pasado y en este mismo espacio radial se publicó un informe ilegal, falso y manipulado, elaborado por uno de los equipos de defensa de los acusados. Esa falsedad y manipulación lo documenta informe técnico forense hoy en manos de la Fiscalía y será objeto, de nuestra parte, de acciones judiciales contra los responsables, demostrando el origen de la filtración, así como su manipulación y adulteración, lo que reviste especial gravedad penal.

Adicionalmente, resulta fundamental precisar que la valoración probatoria en este caso no puede hacerse de manera fragmentada ni aislada. La información aportada por el señor Sneyder Pinilla ha sido objeto de verificación a través de múltiples fuentes independientes, dentro de las cuales se destacan sistemas de geolocalización y trazabilidad tecnológica incluso cuando las celdas no reportan o dejaron de reportar. En ese mismo sentido, y como es de público conocimiento en el caso de la señora Sandra Ortiz, dicha información fue contrastada y corroborada mediante los registros GPS de los vehículos utilizados, lo que permitió validar desplazamientos, tiempos y coincidencias relevantes para la investigación. Esto demuestra que no se trata de afirmaciones unilaterales, sino de un relato que ha sido sometido a contrastación técnica y objetiva, en concordancia con otros elementos materiales probatorios. Pretender deslegitimar este conjunto probatorio mediante lecturas parciales o descontextualizadas no solo desconoce la realidad del proceso, sino que constituye una interpretación sesgada que carece de rigor jurídico y probatorio.

2. Sobre la insinuación de un “testigo fabricado”

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Esa pregunta no es inocente ni neutral; constituye una afirmación implícita que desconoce hechos verificables. Resulta jurídicamente reprochable insinuar la fabricación de un testigo cuando existen evidencias en manos de la justicia de que el señor Sneyder Pinilla fue objeto de presiones indebidas, incluyendo intentos de soborno cuando ya colaboraba con la justicia, amenazas y atentados contra su vida.

Fue precisamente su colaboración – previa su aceptación plena de responsabilidad ante el país - la que permitió que Colombia conociera en detalle los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD. Este tipo de señalamientos sin sustento no solo vulneran derechos fundamentales, sino que podrían configurar escenarios de responsabilidad penal y civil contra quienes persistan en ellos.

3. Sobre las celdas del señor Pedro Castro

Esas apreciaciones son abiertamente especulativas y jurídicamente improcedentes. Ese proceso al que se hace referencia se encuentra bajo reserva legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

En ese sentido, cualquier afirmación sobre el contenido o ausencia de pruebas en el expediente carece de sustento y constituiría una intromisión indebida en una investigación en curso. No obstante es imperante reiterar una y otra vez que el testigo Sneyder Pinilla ha contado toda la verdad y ha comparecido a todos los llamados de la justicia.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la divulgación o especulación sobre elementos probatorios en etapa de investigación puede afectar el debido proceso y la presunción de inocencia (CSJ, Sala Penal, rad. 45166).

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4. Sobre la referencia a “prestamista”

El hecho de que una persona realice un préstamo ocasional no la convierte en prestamista profesional. Es una interpretación simplista y jurídicamente incorrecta.

Aun así, que mi defendido Pinilla lo considere prestamista y el señor Castro diga que no lo es, no tiene ninguna relevancia probatoria o jurídica, es simplemente percepción personal.

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En derecho, la calificación de una actividad como habitual o profesional requiere elementos de reiteración y ánimo de lucro sistemático, lo cual no se configura en un acto aislado.

5. Sobre la supuesta garantía del préstamo

El proceso se encuentra bajo reserva, y las autoridades competentes han sido las encargadas de verificar la totalidad de los dichos del señor Sneyder Pinilla, así como los elementos materiales probatorios.

Producto de dicha colaboración, varios intervinientes han suscrito principios de oportunidad, han reconocido su responsabilidad penal y han aportado nuevas pruebas. Esto evidencia la solidez del material probatorio, contrario a las insinuaciones que se plantean.

6. Sobre la contradicción en la forma del préstamo

Los hechos han sido debidamente conocidos y valorados por las autoridades judiciales. Nuevamente, se incurre en especulación sobre aspectos que hacen parte de una investigación reservada.

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El manejo irresponsable de información en curso puede afectar gravemente el debido proceso, conforme a los principios consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

Consideración final

El ejercicio periodístico exige responsabilidad, verificación y contraste de fuentes. Por lo anterior, reitero la solicitud de publicar estas respuestas en su integridad, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actividad informativa en Colombia.

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Por su parte, el abogado de Pedro Castro no envió ninguna respuesta al cierre de este informe.