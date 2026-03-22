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UNGRD invertiría más de $1 billón para corregir errores en reconstrucción de Providencia

El PAE ahora será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para su aprobación e implementación.

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