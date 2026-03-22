UNGRD invertiría más de $1 billón para corregir errores en reconstrucción de Providencia

Solo falta la aprobación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para poner en marcha el Plan de Acción Específico (PAE), una iniciativa de la UNGRD con la que se busca avanzar de una vez por todas en la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán Iota en 2020.

“El PAE contempla una inversión estimada de $1,3 billones y se estructura en dos fases: Recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. Su objetivo principal es corregir las fallas identificadas en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota y garantizar una recuperación integral, sostenible y con enfoque diferencial”, escribieron en un comunicado.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

El director de esta entidad, Carlos Carrillo, explica que, junto a la comunidad Raizal, se creó un proyecto en el que se repararán las viviendas mal reconstruidas, se edificará un hospital de nivel 2, también un albergue definitivo, y se entregarán al menos 100 casas de interés social.

“El plan también incluye la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva; la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla. La versión actualizada del PAE fue elaborada por la UNGRD mediante consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, garantizando la inclusión de las prioridades del pueblo Raizal y el respeto por su identidad cultural”, agregaron.



UNGRD Foto: suministrada

Por el lado de la comunidad, solo hubo una observación para este proyecto, relacionada en este caso con la falta de presupuesto para la reparación de los establecimientos turísticos de las islas, los cuales, según ellos, fueron muy mal intervenidos durante la primera reconstrucción.

“El PAE ahora será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación e implementación”, culminan.