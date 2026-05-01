Al ritmo de la cumbia despidieron en Barranquilla al Rey Momo infantil asesinado por una deuda

Con profunda tristeza fue despedido en Barranquilla el adolescente de 17 años llamado Danilo Andrés Ramírez Barrios, quien era conocido por ser Rey Momo del Carnaval del Suroriente en 2024, uno de los capitanes de la Cumbiamba El Mambacazo e hincha acérrimo del Junior.

Un paro cardiorrespiratorio este martes acabó con la lucha que mantenía por mantenerse con vida en la Clínica Murillo, lugar al que llegó luego de recibir varios disparos cuando ejercía su labor de cobradiario en el barrio Rebolo de Barranquilla, pidiendo el pago de una deuda de 128.000 pesos.

Sus honras fúnebres no podían ser de otra manera, pues estuvieron llenas de cumbia y muchos cánticos al Junior. Los videos se han hecho viral por las redes sociales, al tiempo que muchos de sus familiares y conocidos no dejan de recordarlo como la persona alegre que era.

“Con profundo dolor despedimos a un gran bailarín, que estuvo con nosotros durante 8 años. Ex capitán infantil y este año, uno de nuestros capitanes del Mambacazo adulto. Gracias por tu alegría y tu baile para el Mambacazo. Por tu compañerismo y amor a nuestra agrupación. Nos reconforta saber que estás en los mejores brazos los de papito Dios. Descansa en paz. Estás en la historia del Mambacazo y seguirás en los corazones de todos nosotros. Nuestro apoyo para toda su familia”, fueron las palabras que le dedicó la cumbiamba por las redes sociales.



Recordemos que las autoridades lograron capturar a Leiner Jhoan Altamar Cabrera, de 34 años, como presunto responsable de los hechos. Él debió ser llevado hasta el Hospital General de Barranquilla por las heridas que le provocó la comunidad en su intento de huida.

Más muertes

Como Jonathan Ramírez Barrios y Freddy Candelario Correa Morales fueron identificados los dos hombres que fueron asesinados en las últimas horas dentro del área metropolitana de Barranquilla. Aunque en los hechos habría una idea clara de quienes fueron los agresores, las autoridades todavía no confirman ninguna captura relacionada.

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El primero de los casos sucedió en el barrio Siete de Abril en Barranquilla, donde Jonathan Ramírez estaba sentándose en un andén cuando fue sorprendido por un hombre en motocicleta que le disparó.

Al parecer el occiso sería hermano de alias Caser, quien habría perpetrado un homicidio el mes anterior en ese mismo sector. Así también, tenía tres anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar.

Horas después, pero en el barrio Villa Carmen 2 del municipio de Soledad, fue ultimado a tiros Freddy Correa cuando jugaba en una máquina tragamonedas dentro de una tienda. Dice la Policía que la víctima había sido amenazada por Los Costeños, luego de propiciar una riña entre mujeres en el barrio Nueva Esperanza.

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Los hechos son materia de investigación para las autoridades.