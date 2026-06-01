Por amenazas, funcionarios de espacio público en Bello deben usar pasamontañas y chalecos antibalas

Por amenazas, funcionarios de Espacio Público en el municipio de Bello realizan operativos de control con pasamontañas. Tras una reciente intervención que ha generado polémica, la administración local aclaró que se trató de un procedimiento legal.

La indignación de buena parte de la ciudadanía ha generado en redes sociales un video sobre la intervención de funcionarios de Espacio Público del Municipio de Bello a las afueras de un inmueble en el barrio Cabañas.

Mientras que los servidores se encontraban retirando elementos de una estructura que ocupaba ilegalmente el espacio público, algunos vecinos denunciaban que lo estaban haciendo de manera irregular, sin la presencia de la propietaria, pero además varios de ellos con sus rostros cubiertos con pasamontañas.

Tras el reporte de lo ocurrido, incluso replicado y catalogado como una “arbitrariedad” por una veeduría ciudadana de esta localidad del Norte del Valle de Aburrá, la administración municipal entregó algunas claridades sobre el procedimiento evidenciando también algunas preocupaciones en materia de seguridad.



Sobre los pasamontañas utilizados por los funcionarios, la alcaldía aclaró que es una medida de autoprotección, pues “algunos de ellos han enfrentado amenazas y represalias reiteradas” por su labor, aunque indicaron que durante los procedimientos siempre portan de manera visible sus carnets institucionales.

Sobre la actuación puntual en esta zona del municipio precisaron que desde el pasado 5 de marzo se expidió una orden de policía que ordenó la remoción inmediata de los bienes. La propietaria fue notificada en debida forma y no interpuso ningún recurso.

“Los elementos reposan en la bodega de la Dirección Operativa de Espacio Público y para recuperarlos, la propietaria debe adelantar el proceso verbal abreviado correspondiente”, se lee en el comunicado.

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En lo corrido del año, la administración de Bello destacó que ha realizado 566 actividades totales de control, de ellas 266 han sido acciones directas, 98 visitas asociadas a preguntas, quejas o reclamos, 14 demoliciones y 42 operativos.