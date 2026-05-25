Liberan 90 tortugas víctimas de tráfico ilegal tras rehabilitación en el Valle de Aburrá

Autoridades ambientales del Valle de Aburrá liberaron a 90 tortugas en su hábitat natural en Cartagena, luego de completar un proceso de recuperación y rehabilitación tras haber sido víctimas de tráfico ilegal y tenencia irregular de fauna silvestre.

La jornada estuvo liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que liberó 20 tortugas hicoteas y 70 morrocoy, especies que permanecían bajo atención en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la entidad.

De acuerdo con la autoridad ambiental, muchos de los animales habían sido extraídos ilegalmente de sus ecosistemas y posteriormente mantenidos en viviendas como mascotas, pese a que estas especies no tienen distribución natural en el Valle de Aburrá.

Andrés Gómez, Profesional del Área Metropolitana, explicó que las tortugas son uno de los animales más rescatados del tráfico ilegal y la tenencia irresponsable: "Desde 2024, más de 3200 tortugas entre morrocoi, picoteas, tortugas cajas, entre otras, han sido recuperadas por nuestra policía y nuestros funcionarios como autoridad ambiental. No expongamos a nuestras familias ni nosotros mismos a enfermedades zoonóticas", señaló.



Indicaron, además, que muchos de estos animales ingresan con secuelas del cautiverio, como problemas nutricionales, deformaciones en el caparazón, lesiones físicas, estrés y alteraciones en sus comportamientos naturales.

La entidad también destacó la importancia ecológica de las tortugas en los ecosistemas, debido a su papel en la dispersión de semillas, el reciclaje de nutrientes y el equilibrio ambiental en humedales, bosques y cuerpos de agua.