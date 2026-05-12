Bello tendrá nuevas cámaras de fotodetección: detectarán casi 10 infracciones muy comunes

La Alcaldía de Bello confirmó la instalación de nuevas cámaras de fotodetección en varios corredores estratégicos de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Los dispositivos estarán enfocados en detectar algunas de las infracciones de tránsito más frecuentes entre conductores y motociclistas.



Aquí estarán las nuevas cámaras de fotodetección en Bello

Esta instalación se dará luego de que la Secretaría de Movilidad recibiera la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poner en funcionamiento nuevos sistemas automáticos de control en tres puntos de alta circulación. Las cámaras estarán ubicadas en La Seca, la Autopista Medellín – Bogotá y la vía hacia San Félix.

Con estos nuevos equipos, Bello alcanzará un total de 23 cámaras distribuidas en 15 sectores considerados críticos por la alta accidentalidad y la reiterada comisión de infracciones que afectan la seguridad vial en el municipio.



Nuevas cámaras para estas infracciones de tránsito en Bello

Entre las conductas que podrán detectar las cámaras se encuentran el exceso de velocidad, conducir sin SOAT vigente, no tener la revisión técnico-mecánica al día y transitar por zonas restringidas. También controlarán maniobras peligrosas y violaciones frecuentes cometidas por motociclistas.

Cámara de fotodetección en Bello. Foto: Alcaldía de Bello.

Las autoridades señalaron que los dispositivos identificarán infracciones relacionadas con adelantar en sitios prohibidos, circular sobre andenes o separadores y no respetar normas básicas de movilidad. La meta es reducir comportamientos que generan riesgos constantes en las vías bellanitas.

El secretario de Movilidad, Andrés Camilo Montoya Osorio, explicó que la intención principal de estas medidas es fortalecer la cultura vial. El funcionario aseguró que el cumplimiento de las normas debe verse como una acción de cuidado y responsabilidad colectiva.



Reducen velocidad máxima en La Variante

Otro de los cambios anunciados por la administración municipal tiene que ver con la reducción del límite de velocidad en la Regional Occidental, conocida como La Variante. Desde ahora, los vehículos no podrán superar los 50 kilómetros por hora en ambos sentidos.



La decisión se tomó en cumplimiento de la Ley 2251 de 2022, que establece límites máximos de velocidad en zonas urbanas. Según la Alcaldía, esta medida busca disminuir la gravedad de los accidentes y mejorar la seguridad para todos los actores viales.

En lo corrido de 2026, Bello ya registra más de 60 mil comparendos electrónicos. Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y motociclistas para respetar las normas y evitar sanciones mediante una conducción responsable.